Рома Зверь сыграл Майка Науменко в картине Кирилла Серебренникова о Цое
Стали известны имена исполнителей главных ролей в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова про Виктора Цоя. Солиста группы «Кино» сыграл корейский актер Тео Ю, известный по фильму «Один за другим» Ким Ки Дука. роль Майка Науменко досталась российскому музыканту, лидеру группы "Звери" Роме Зверю.
Сюжет фильма расскажет о малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи (Ирина Старшенбаум) и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, когда Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».
Мировая премьера фильма состоится на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 по 25 февраля. Обещают, что он будет «полон рок-музыкой, концертами и около-музыкальным видеорядом на улицах Санкт-Петербурга». Работу над «Летом» Кирилл Серебренников начал в конце июля 2017 года. В августе режиссер был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств из театрального проекта «Платформа». Серебренникова посадили под домашний арест, однако он настаивает на своей невиновности. Он также просил изменить меру пресечения, чтобы иметь возможность работать над фильмом о Цое, однако суд отказался освободить его. 16 января Басманный суд Москвы продлил арест режиссера до 19 апреля.
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