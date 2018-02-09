Рома Зверь сыграл Майка Науменко в картине Кирилла Серебренникова о Цое

Мировая премьера фильма состоится на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 по 25 февраля. Обещают, что он будет «полон рок-музыкой, концертами и около-музыкальным видеорядом на улицах Санкт-Петербурга». Работу над «Летом» Кирилл Серебренников начал в конце июля 2017 года. В августе режиссер был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств из театрального проекта «Платформа». Серебренникова посадили под домашний арест, однако он настаивает на своей невиновности. Он также просил изменить меру пресечения, чтобы иметь возможность работать над фильмом о Цое, однако суд отказался освободить его. 16 января Басманный суд Москвы продлил арест режиссера до 19 апреля.