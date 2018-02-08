Том Харди против «Человека-паука» в первом тизере «Венома»

Вышел первый официальный тизер супергеройского «Венома» по комиксам Marvel. Главную роль в картине исполнил Том Харди.

Британский актер играет персонажа по имени Эдди Брок — журналиста, одну из лживых статей которого разоблачил Питер Паркер (Человек-паук), тем самым разрушив его карьеру. С Броком соединился некий инопланетный симбиот, который превратил его в суперзлодея по имени Веном. Фильм станет первым в киновселенной Marvel от Sony. Режиссером картины выступит работавший над «Добро пожаловать в Зомбиленд» Рубен Флейшер.

Помимо Харди в фильме сыграли Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Том Холланд и Вуди Харрельсон. В России премьера фильма запланирована на 4 октября 2018 года.