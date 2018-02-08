«Сами вы серые»: кинокритик объясняет, почему «50 оттенков» — это грандиозно

Вообще, жилище Грея — отдельная режиссерская победа. Максим Кантор как-то сказал, что все современное искусство — это дизайн, и от того оно жалко. Вот так и живет этот БДСМ-принц, декорируя все вокруг первыми лотами крупнейших аукционов: братьями Чэпманами, Джоном Балдессари, Майклом Джу, Робом Прюиттом. А зачем? Да просто потому, что может. Банковскими чеками и полотнами за миллион он прикрывает собственную наготу, любая громкая покупка — один из немногих публичных жестов, которых он не стесняется.

Вы скажете, что персонаж Грея не развивается? А с чего бы ему меняться? Это не нравоучительный голливудский байопик. Одиноким лузером в золотом саркофаге Грей остаётся и во второй части трилогии. Тут важно отметить, что в «50 оттенках темнее» съеденную критиками Сэм Тейлор-Джонсон в режиссерском кресле сменил Джеймс Фоули — человек, снявший один из эпизодов «Твин Пикса», несколько серий «Карточного домика», экранизировавший прежде Джима Томпсона и Дэвида Мэмета. Ну, то есть, кое-что читавший, кое-что смотревший. И вот уже его Грей скупает все снимки Анастейши на выставке ее приятеля — среднего совершенно фотографа. Вы смеетесь над нелепым жестом? Вы смеётесь над собой. Этот поступок Грея — ваш пьяный звонок прежней любви. Так он даёт о себе знать, так он озвучивает надежду на то, что все еще можно вернуть. Он несчастен, его мучает прошлое, и он хватается за дурнушку-Анастейшу, которая в этот момент находится на идеальном от него расстоянии. Не в объятиях, но и не так далеко, что не дотянуться. Вам кажется, что он все время несет глупости? Ну, запишите свой голос на свидании. О чем вы вообще? В кои-то веки герой-любовник говорит не написанными репликами смельчака-сценариста, а так, как говорит любой мужчина, который где-то услышал, как надо в таких случаях говорить. Вы думаете одиночество — это всегда либо жалко, либо сексуально привлекательно? Отнюдь — оно вполне может быть комичным.