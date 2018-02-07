Павел Лунгин представит новый фильм о выводе советских войск из Афганистана

Лауреат Каннского фестиваля, российский режиссер Павел Лунгин в этом году представит на кинорынке в Берлине новый фильм под рабочим названием «Братство» (Международное название: Leaving Afghanistan).

Фильм расскажет о событиях в Афганистане в момент вывода российских войск в 1988 году. В центре сюжета – малоизвестная операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии из Чарикарской «зелёнки» к перевалу Саланг. Съемки картины прошли в Дагестане. Оператором выступил Игорь Гринякин («Викинг», «Околофутбола», «Высоцкий. Спасибо, что живой»), а художником-постановщиком – Сергей Февралёв («Анна Каренина», «Он - дракон», «Дорога на Берлин»). В главных ролях задействованы: Юрий Чурсин, Фёдор Лавров, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Олег Васильков, Матвей Зубалевич и другие. Прокат экшн-драмы с бюджетом в 6 миллионов долларов заявлен на осень 2018.

Павел Лунгин - народный артист России. С 2004 года он является художественным руководителем и продюсером собственной студии - Студии Павла Лунгина, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год).