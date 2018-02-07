Вышел трейлер продолжения «Дэдпула»

 

Студия 20th Century Fox опубликовала на своем Youtube-канале трейлер фильма «Дэдпул-2». Ролик почти полностью посвящен главному противнику Дэдпула — Кейблу, которого сыграл Джош Бролин. 

Роль Дэдпула снова исполнит Райан Рейнолдс, в картине также снялись Морена Баккарин, Т.Дж.Миллер, Брианна Хилдебранд и другие. Режиссером выступил Дэвид Лейтч («Джон Уик»).

Российская премьера «Дэдпула-2» запланирована на 17 мая.


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