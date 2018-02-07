Вышел отрывок «Собачьего острова» Уэса Андерсона

Издание Vulture опубликовало отрывок анимационного фильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона, премьера которого покажут на Берлинском международном кинофестивале 15 февраля 2018 года.

Сюжет фильма разворачивается в Японии будущего, где бушует эпидемия собачьего гриппа, из-за которой всех животных ссылают на карантин на Собачий остров.

Главных персонажей в фильме озвучили Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Грета Гервиг и Билл Мюррей.