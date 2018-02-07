Вышел отрывок «Собачьего острова» Уэса Андерсона
Watch the exclusive first clip for Wes Anderson's stop-motion #IsleofDogs https://t.co/8qDROBI1cM pic.twitter.com/MTqa67Afhm— Vulture (@vulture) 6 февраля 2018 г.
Издание Vulture опубликовало отрывок анимационного фильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона, премьера которого покажут на Берлинском международном кинофестивале 15 февраля 2018 года.
Сюжет фильма разворачивается в Японии будущего, где бушует эпидемия собачьего гриппа, из-за которой всех животных ссылают на карантин на Собачий остров.
Главных персонажей в фильме озвучили Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Грета Гервиг и Билл Мюррей.
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