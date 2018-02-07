Создатели «Игры престолов» снимут серию фильмов по «Звездным войнам»

Сценаристы и продюсеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс займутся съемкой новых эпизодов киносаги «Звездные войны», сообщается на официальном сайте проекта. Шоураннеры приступят к созданию нового фильма после завершения «Игры престолов».

Ожидается, что последний сезон сериала выйдет в 2019 году. Новые фильмы по вселенной «Звездных войн» не будут касаться темы семьи Скайуокеров и последней трилогии, работу над которой ведет режиссер Райан Джонсон. Сами Бениофф и Уайсс отметили, что гордятся возможностью принять участие в съемках «Звездных войн». «Мы гордимся, что получили эту возможность, немного напуганы ответственностью и рады начать работу, когда завершится последний сезон «Игры престолов», — говорится в сообщении.

Даты выхода новых фильмов по вселенной «Звездных войн» не называются. Ранее компания Disney и принадлежащая ей Lucasfilm заявили о съемках четвертой трилогии киносаги. Режиссером будет Райан Джонсон, снявший восьмую часть киносаги «Звездные войны: Последние джедаи». Последний эпизод киносаги под названием «Пробуждение силы» набрал за первые выходные рекордные $450 млн. 5 февраля на YouTube-канале «Звездных войн» был опубликован тизер фильма о ранних годах Хана Соло. Спин-офф выйдет в прокат 24 мая. В январе телеканал HBO объявил, что финальный сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году, но точную дату не назвал. Сезон будет состоять из шести серий. Позже актриса Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк в сериале, заявила, что он выйдет в апреле следующего года, однако позже опровергла эту информацию.

По материалам «ДП»