Появился полный трейлер фильма о приключениях молодого Хана Соло

На Youtube-канале Star Wars появился полный трейлер фильма о Хане Соло. «Соло. Звёздные войны: Истории» — фильм Рона Ховарда, рассказывающий о приключениях юного Хана Соло и его знакомстве с Чубаккой.

Режиссером фильма выступил Рон Говард. Молодого Хана Соло сыграл Олден Эренрайк, также в картине снялись Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон и другие.

В России «Хан Соло: Звездные войны. Истории» должен выйти в прокат 24 мая. Накануне в США во время трансляции Суперкубка показали тизер фильма вместе с трейлером ко второму сезону сериала HBO «Мир Дикого Запада».