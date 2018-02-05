Вышел трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого Запада»
Канал HBO опубликовал трейлер нового сезона сериала «Мир Дикого Запада». Впервые за 20 лет трейлер был показан во время трансляции Супербоула.
Во вторую часть вернуться главные действующие лица — Бернард Лоу (Джеффри Райт), Мейв Милли (Тэнди Ньютон) и Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд), а также появится новый персонаж в виде робота без лица (судя по всему это заготовка андроида). Трансляция второго сезона начнется 22 апреля.
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