Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров Америки

«Форма воды» получила премию Гильдии продюсеров Америки, а Гильермо дель Торо Признали Лучшим режиссером на «Золотом глобусе». Также в копилке у картины уже 13 номинаций на «Оскар»

Variety отмечает, что это уже четвертый мексиканский режиссер, который получает награду гильдии за последние годы. До этого дважды побеждал Алехандро Гонзалес Иньяритту за фильмы «Бердмен» и «Выживший», затем был Альфонсо Куарон с картиной «Гравитация» и в прошлом году награду забрал Дэмьен Шазелл за «Ла-Ла Лэнд».

Награда Гильдии режиссеров Америки (DGA) наравне с «Золотым глобусом» обычно «предсказывают» победителей грядущего «Оскара».

Награда за лучший режиссерский дебют ушла к Джордану Пилу за картину «Прочь», а Рид Моран стала лучшим режиссером драматического сериала за эпизод шоу «Рассказ служанки».