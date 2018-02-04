Дженифер Энистон рассказала о возможном продолжении «Друзей»
Актриса Дженифер Энистон призналась, что продолжение сериала «Друзья» «возможно». Об этом она рассказала на шоу Эллен Дедженерес.
Во время разговора с телеведущей актриса вспомнила о сериале, в котором сыграла роль Рейчел. Эллен сразу уточнила у нее, возможно ли продолжение шоу, на что Энистон отвветила: «Все возможно, Эллен. Вон, даже Джордж Клуни женился».
Слухи о возможном продолжении сериала «Друзья» начались вновь из трейлера, который сильно походил на настоящий. Многие СМИ распространили информацию о новом сезоне, однако позднее выяснилось, что в видео были собраны отрывки из старых серий «Друзей» и фильмов, в которых впоследствие сыграли актеры.
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