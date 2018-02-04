Дженифер Энистон рассказала о возможном продолжении «Друзей»

Слухи о возможном продолжении сериала «Друзья» начались вновь из трейлера, который сильно походил на настоящий. Многие СМИ распространили информацию о новом сезоне, однако позднее выяснилось, что в видео были собраны отрывки из старых серий «Друзей» и фильмов, в которых впоследствие сыграли актеры.