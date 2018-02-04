Опубликованы первые кадры из фильма про Виктора Цоя

«"Лето" – не политический фильм как таковой, но он, тем не менее, имеет политическое значение, потому что бум музыкальной сцены в 1980-х годах в Ленинграде вызвал ветер свободы, который подпитывал местную молодежь,» – рассказывает Пьер Базар, сооснователь компании Charades, которая приобрела права на фильм. Они планируют начать его продажи с грядущего Берлинале.

Работу над «Летом» Кирилл Серебренников начал в конце июля 2017 года. 22 августа режиссер был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств из театрального проекта «Платформа». Серебренникова посадили под домашний арест, однако он настаивает на своей невиновности. Он также просил изменить меру пресечения, чтобы иметь возможность работать над фильмом о Цое, однако суд отказался освободить его.