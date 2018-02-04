Ума Турман рассказала о домогательствах Вайнштейна и «чудовищной ссоре» с Тарантино

Когда появились первые обвинения в адрес продюсера Харви Вайнштейна, Ума Турман предпочла не комментировать ситуацию с горяча: «Мне нечего сказать вам, потому что я не ребенок, и я знаю, что когда говорю в ярости, то обычно потом жалею о неверно подобранных словах. Поэтому я жду, пока мой гнев немного стихнет,» – отмечала актриса. Напомним, она снялась в нескольких фильмах, над которыми работал Вайнштейн – в частности в лентах «Убить Билла» и «Криминальное чтиво».

В День благодарения Турман рассказала в своем Instagram, что она думает о продюсере: «Счастливого Дня благодарения всем! (Кроме тебя, Харви, и всех твоих мерзких сообщников. Я рада, что дело идет медленно – ты не заслуживаешь и пули). Оставайтесь на связи!»

3 февраля в The New York Times вышла статья с заголовком «Вот почему Ума Турман была в такой ярости».

Об изнасиловании

В 16 лет Ума Турман стала жертвой изнасилования со стороны другого актера, который был на 20 лет старше неё. «Я была тогда чрезвычайно покладистой, – вспоминает она. – Я пыталась сказать „нет“, кричала, делала все, что можно. Он сказал, что дверь заперта, и я даже не попробовала её открыть. <…> После такого становишься или еще более сговорчивой, или менее. Я стала менее».