Ума Турман рассказала о домогательствах Вайнштейна и «чудовищной ссоре» с Тарантино
Ума Турман дала интервью изданию The New York Times. В нем она рассказала о предательстве Квентина Тарантино, домогательствах Харви Вайнштейна и изнасиловании, которое она пережила в 16 лет.
Когда появились первые обвинения в адрес продюсера Харви Вайнштейна, Ума Турман предпочла не комментировать ситуацию с горяча: «Мне нечего сказать вам, потому что я не ребенок, и я знаю, что когда говорю в ярости, то обычно потом жалею о неверно подобранных словах. Поэтому я жду, пока мой гнев немного стихнет,» – отмечала актриса. Напомним, она снялась в нескольких фильмах, над которыми работал Вайнштейн – в частности в лентах «Убить Билла» и «Криминальное чтиво».
В День благодарения Турман рассказала в своем Instagram, что она думает о продюсере: «Счастливого Дня благодарения всем! (Кроме тебя, Харви, и всех твоих мерзких сообщников. Я рада, что дело идет медленно – ты не заслуживаешь и пули). Оставайтесь на связи!»
3 февраля в The New York Times вышла статья с заголовком «Вот почему Ума Турман была в такой ярости».
Об изнасиловании
В 16 лет Ума Турман стала жертвой изнасилования со стороны другого актера, который был на 20 лет старше неё. «Я была тогда чрезвычайно покладистой, – вспоминает она. – Я пыталась сказать „нет“, кричала, делала все, что можно. Он сказал, что дверь заперта, и я даже не попробовала её открыть. <…> После такого становишься или еще более сговорчивой, или менее. Я стала менее».
О Харви Вайнштейне
Сначала, как отмечает актриса, её отношения с продюсером были деловыми и дружескими. «Он часами обсуждал со мной мою работу, хвалил мой ум и давал мне почувствовать себя значимой. Возможно, это притупило мое внимание». Она не обратила внимания на его эксцентричное появление перед ней в халате: «Я думала, что он такой специфический, что-то вроде придурковатого и эксцентричного родственника».
Однако Вайнштейн, вспоминает Турман, напал на неё в лондонском отеле Savoy. Он толкнул её на кровать, пытался залезть сверху, обнажиться «и делал всевозможные неприятные вещи». Уме удалось вырваться, однако на следующий день Вайнштейн прислал ей букет роз и похвалил за «отличные инстинкты».
Он пытался пригласить её к себе снова, однако актриса пригрозила ему, что она все расскажет другим людям. Вайнштейн же пообещал разрушить её карьеру, если она все-таки сделает это. Сам Харви отмечает, что всегда считал их отношения с актрисой «веселыми и игривыми». Он добавляет, что «неверно считал её сигналы и сразу же извинился».
Ума Турман также добавляет, что рассказывала о домогательствах и Квентину Тарантино перед съемками «Убить Билла». Тот же ответил ей: «Бедный Харви, ему так хочется обладать девчонками, которых ему не видать». Однако после напоминаний Турман он все-таки поговорил с Вайнштейном, которого удивили претензии актрисы. Тогда Ума Турман решила, что ему было стыдно.
20 октября 2017 года Квентин Тарантино признался, что знал о поведении Харви Вайнштейна.
О Квентине Тарантино
Как отмечала Ума Турман, её отношения с режиссером испортились из-за его предательства. Во время съемок картины «Убить Билла» он требовал от неё сесть за руль неисправного кабриолета вместо каскадера. Съемочный дубль окончился автокатастрофой, после которой Турман могла потерять возможность ходить (у неё были повреждены шея и колени). Студия Вайнштейн отказалась отдавать актрисе запись с аварией. Тарантино встал также на сторону компании. После этого они с Турман были «в чудовищной ссоре». При этом актриса и режиссер появлялись вместе на мероприятиях и промуштровали фильмы.
Ума Турман смогла забрать ту видеозапись только сейчас. Она отмечает, что уже передала все свидетельства полиции. Актриса отмечает, что после истории с аварией она почувствовала, что для них она перестала быть «коллегой» и «артисткой», теперь она была «поломанным инструментом. Ума Турман также передала видеозапись The New York Times.
«У меня ушло 47 лет на то, чтобы перестать называть плохое обращение со мной „любовью“, — говорит Турман. — Так долго — потому что, как мне кажется, нам еще в детстве внушают, что жестокость и любовь каким-то образом связаны. Это эпоха, которую нам надо перерасти».
По материалам «Медузы»
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