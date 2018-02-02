От «Селфи» до «Трех билбордов»: 6 фильмов недели
Константин Хабенский в дурном невротическом сне, Марго Робби выигрывает ледовые состязания, а Фрэнсис Макдорманд борется за справедливость – самый краткий отчет о главных фильмах недели.
«Тоня против всех» / I, Tonya
Икрометная черная комедия-байопик о фигуристке-реднеке Тони Хардинг с Марго Робби. За эту роль она (вполне справедливо!) претендует на «Оскар».
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Картина Мартина Макдоны (автора «Залечь на дно в Брюгге») с Фрэнсис Макдорманд о попытке матери зверски убитого ребенка добиться правосудия: фирменный мрачный комизм, фестивальный хайп в Торонто, ворох «Золотых глобусов» и надежды на «Оскар».
«Селфи»
Психодрама Николая Хомерики по сценарию Сергея Минаева с классическими мотивами романтизма — «черный человек», он же двойник-доппельгангер, занимает место писателя Богданова, героя Константина Хабенского.
«Короче» / Downsizing
История о маленьком человеке (буквальная — по сюжету из-за перенаселения планеты норвежские ученые придумали уменьшать людей) с Мэттом Деймоном и Кристофом Вальцем.
«Эйфория» / Euphoria
Ева Грин и Алисия Викандер в драме шведки Лизы Лангсет разыгрывают историю о смерти, прощении и том, как трудно кого-то отпускать.
«Кое-что на день рождения» / A Little Something for Your Birthday
Шерон Стоун в роли женщины, попадающей каждый раз в неприятности в свой день рождения – нелепые ситуации разной степени комичности и мелодраматизм без передозировки.
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