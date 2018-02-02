Появился «термоядерный» спойлер финала 8 сезона «Игры престолов»

На кадрах запечатлено, как горит родовой замок дома Старков – Винтерфелл. В сети уже стали выдвигать различные версии пожара – кто-то считает, что его устроит Король Ночи, а кто-то - что это проделки королевы Серсеи, которая владеет «диким огнем». Есть и те, кто считает, что Винтерфелл сожжет Дейенерис Таргариен и ее драконы.