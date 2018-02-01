Данила Козловский и Светлана Ходченкова в официальном трейлере «Довлатова» Германа-младшего
Вышел официальный трейлер картины Алексея Германа-младшего «Довлатов» с Данилой Козловский и Светланой Ходченковой. Картина поборется за главный приз Берлинского кинофестиваля, который стартует 25 февраля.
В фильме, повествующем о нескольких днях из жизни культового писателя-эмигранта в Ленинграде начала 1970-х, снялись сербский актер Милан Марич (в роли Довлатова), Елена Лядова, Николай Мартон, а также непрофессиональные артисты из круга художественной богемы (например, в одном из эпизодов можно увидеть петербургскую галеристку Лизу Савину).
В «Довлатове» максимально точно передана атмосфера городского быта советских 1960–70-х годов, а сам Ленинград стал одним из ключевых персонажей. Все содержание кадра: реквизит, обстановка, костюмы, свет, — подлинные вещи родом из 70-х, а в павильоне студии «Ленфильм» авторы картины реконструировали кафе «Сайгон», интерьеры журнальных редакций и другие объекты.
Ранее Алексей Герман-младший рассказал в эксклюзивном интервью «Собака.ru» о том, как ему удалось воссоздать атмосферу Ленинграда 1970-х, работая над фильмом и почему он решил снимать не точный биографический байопик, а вольную фантазию – «хорошее кино про хорошего человека». .
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