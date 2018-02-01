Данила Козловский и Светлана Ходченкова в официальном трейлере «Довлатова» Германа-младшего

В «Довлатове» максимально точно передана атмосфера городского быта советских 1960–70-х годов, а сам Ленинград стал одним из ключевых персонажей. Все содержание кадра: реквизит, обстановка, костюмы, свет, — подлинные вещи родом из 70-х, а в павильоне студии «Ленфильм» авторы картины реконструировали кафе «Сайгон», интерьеры журнальных редакций и другие объекты.

Ранее Алексей Герман-младший рассказал в эксклюзивном интервью «Собака.ru» о том, как ему удалось воссоздать атмосферу Ленинграда 1970-х, работая над фильмом и почему он решил снимать не точный биографический байопик, а вольную фантазию – «хорошее кино про хорошего человека». .