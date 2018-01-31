Названа дата выхода новых серий «Простоквашино»

Продолжение мультсериала «Трое из Простоквашино» покажут зрителям весной. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

«Производство первых серий продолжения находится в финальной стадии», — уточнили здесь. К 2020 году будет выпущено 30 эпизодов.

Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик станут «качественнее» и современнее, добавляют на студии. Персонажей выполнят в смешанной технике, сочетая 2D и 3D, но сохранят стиль оригинальных мультфильмов. А вот хронометраж каждого выпуска сократят почти в три раза: 6,5 минут против 18 советских.

Продолжение культового советского мультика было анонсировано в 2017 году. По словам создателей, планируется «вовлечь юных зрителей в новые приключения» знакомых персонажей. Однако проектом оказался недоволен автор оригинальной истории про деревню Простоквашино, писатель Эдуард Успенский. По его словам, в «Союзмультфильме» намеревались экранизировать сказку без какого-либо согласования с самим Успенским.

Первый мультфильм из серии «Трое из Простоквашино» был создан по мотивам повести «Дядя Федор, пес и кот» еще в 1978 году. Сюжет рассказывает о самостоятельной деревенской жизни мальчика Дяди Федора и его друзей.

По материалам «Фонтанки»