Вышел трейлер новой картины Вима Вендерса «Погружение»

 

В сети появился трейлер новой картины немецкого режиссера Вима Вендерса «Погружение» с Алисией Викандер и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях. 

Сюжет «Погружения» основан на одноименном романе Дж.М.Ледгарда. В картине рассказывается история любви офицера разведки, который отправился на опасную спецоперацию в Сомали, и ученого-океанографа, которая планирует не менее опасное погружение на дно океана в батискафе. 

В России картину покажет 1 марта. Вим Вендерс — лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей, президент Европейской киноакадемии. 


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