Вышел трейлер новой картины Вима Вендерса «Погружение»

В сети появился трейлер новой картины немецкого режиссера Вима Вендерса «Погружение» с Алисией Викандер и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях.

Сюжет «Погружения» основан на одноименном романе Дж.М.Ледгарда. В картине рассказывается история любви офицера разведки, который отправился на опасную спецоперацию в Сомали, и ученого-океанографа, которая планирует не менее опасное погружение на дно океана в батискафе.

В России картину покажет 1 марта. Вим Вендерс — лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей, президент Европейской киноакадемии.