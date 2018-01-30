Майкл Дуглас превращает небоскреб в коробку в трейлере «Человек-муравей и Оса»

 

Опубликован трейлер супергеройского фильма «Человек-муравей и Оса», основанный на одноименных комиксах Marvel.

Режиссером фильма выступил Пейтон Рид («Всегда говори «Да»), в картине снялись Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли и другие. В России премьера фильма запланирована на 5 июля.

Первая часть франшизы о супергерое, способном уменьшаться (и увеличиваться) в размере, вышла в 2015 году.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также