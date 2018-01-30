«КиноСоюз» подаст в суд на Минкульт из-за прокатных удостоверений

«КиноСоюз» заявил, что Министерство культуры использует прокатные удостоверения как инструмент цензуры и потребовало ввести уведомительный порядок их получения. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Медузы». Более того, в документе говорится о том, что принимать решения о запрете показа фильмов на территории России имеет право только суд.

«КиноСоюз» собирается подать в суд на Минкульт «по факту использования прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры».

Заявление подписали Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Андрей Плахов, Алексей Федорченко, Олег Березин и Владимир Котт.

Напомним, Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение картины «Смерть Сталина», которая должна была выйти в России 25 января. До этого ее премьеру предлагали перенести на лето, так как она совпадала с 75-й годовщиной окончания Сталинградской битвы. Ранее режиссер картины Армандо Иануччи прокомментировал решение Минкульта об отзыве прокатного удостоверения у фильма.

Что не так со «Смертью Сталина» специально для «Собака.ru» объяснил историк Борис Кипнис.

По материалам «ДП»