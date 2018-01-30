24 лучших фильма февраля

«Эйфория» / Euphoria

Когда: С 1 февраля

Трейлер: здесь

Ева Грин и Алисия Викандер в драме шведки Лизы Лангсет разыгрывают историю о смерти, прощении и том, как трудно кого-то отпускать. Путешествую по Европе, сестры Эмили и Инес приезжают в уединенный отель – «самое прекрасное месте на свете». Здесь Эмили (Грин) хочет уйти из жизни, но поставленная перед фактом Инес (Викандер) не может смириться и принять ее странное решение.



