24 лучших фильма февраля
«Тоня против всех», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Убийство священного оленя» и еще 21 картина – в самый холодный месяц в прокат выходят только фестивальные хиты, фавориты «Оскара» и блокбастеры на все времена.
Фильм «Тоня против всех» / I, Tonya
Когда: С 1 февраля
Трейлер: здесь
К роли печально знаменитой фигуристки-реднека Тони Хардинг в искрометной черной комедии актрису Марго Робби готовила канадская хореограф Сара Кавахара, работавшая с олимпийскими чемпионами в парном катании Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. Байопик основан на реальной истории: чтобы войти в Олимпийскую сборную и стать любимицей Америки, фигуристка Тони Хардинг готова на все, даже физическое устранение соперниц.
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Когда: С 1 февраля
Трейлер: здесь
Фестивальный хайп в Торонто и ворох «Золотых глобусов» картине Мартина Макдоны (автор «Залечь на дно в Брюгге») о попытке матери зверски убитого ребенка добиться правосудия обеспечили фирменный мрачный комизм Фрэнсис Макдорманд и небывалое для современного беззубого Голливуда право режиссера полностью контролировать окончательный монтаж.
«Селфи»
Когда: С 1 февраля
Трейлер: здесь
В референсах психодрамы Николая Хомерики по сценарию Сергея Минаева — «Исчезнувшая» Финчера, советская сказка «Тень» с Олегом Далем и классические мотивы романтизма — «черный человек», он же двойник-доппельгангер, занимает место писателя Богданова, героя Константина Хабенского.
«Короче» / Downsizing
Когда: С 1 февраля
Трейлер: здесь
История о маленьком человеке (буквальная — по сюжету из-за перенаселения планеты норвежские ученые придумали уменьшать людей) с Мэттом Деймоном и Кристофом Вальцем претендовала на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
«Эйфория» / Euphoria
Когда: С 1 февраля
Трейлер: здесь
Ева Грин и Алисия Викандер в драме шведки Лизы Лангсет разыгрывают историю о смерти, прощении и том, как трудно кого-то отпускать. Путешествую по Европе, сестры Эмили и Инес приезжают в уединенный отель – «самое прекрасное месте на свете». Здесь Эмили (Грин) хочет уйти из жизни, но поставленная перед фактом Инес (Викандер) не может смириться и принять ее странное решение.
«Колесо чудес» / Wonder Wheel
Когда: С 8 февраля
Трейлер: здесь
В картине — оммаже 1950-м Вуди Аллен, как Леонид Якубович барабан, прокручивает вместе с Кейт Уинслет, Джастином Тимберлейком и Джеймсом Белуши все излюбленные темы: преступление и наказание, разум и чувства, расплата и безнаказанность.
«Пятьдесят оттенков свободы» / Fifty Shades Freed
Когда: С 8 февраля
Трейлер: здесь
В завершающей части трилогии о БДСМ-Золушке рассказывается, что случается после «они поженились и жили долго и счастливо». У мужа миссис Грей объявляется таинственный враг с изощренной фантазией, который твердо намерен ему за что-то отомстить.
«Охота на воров» / Den of Thieves
Когда: С 8 февраля
Трейлер: здесь
Бодрый боевик для любителей жанра с Джерардом Батлером (который ради роли поправился на 15 килограммов) и Фифти Сентом (рэпер лично завербовал в экшен одного из продюсеров на «Золотом Глобусе»). Начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса Ник ловит вора, планирующего дерзкое ограбление ни много на мало Федерального резервного банка США.
«12 мелодий любви» / Chacun sa vie
Когда: С 8 февраля
Трейлер: здесь
Автор «Мужчины и женщины» Клод Лелуш снял комедию (с элементами мюзикла) о поиске и обретении чувств с целой россыпью французских звезд разного калибра – от Жана Дюжардена до Кристофера Ламберта.
«Место встречи» / The Place
Когда: С 8 февраля
Трейлер: здесь
Режиссер неожиданно ставших хитом «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе вновь рассуждает о природе человека: загадочный посетитель кафе готов исполнить любое, самое заветное желание, но для этого нужно выполнить его необычные задания.
«Лед»
Когда: С 14 февраля
Трейлер: здесь
Сказка с элементами мюзикла с Аглаей Тарасовой, Милошем Биковичем и Александром Петровым от режиссера-дебютанта Олега Трофима (автора трогального клипа о тревожной юности «Бейся сердце» группы Sirotkin). Фигуристка Надя, получив тяжелую травму, учится снова ходить, стоять на льду, верить людям и в свою мечту.
«Призрачная нить» / Phantom Thread
Когда: С 15 февраля
Трейлер: здесь
Трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис для подготовки к роли модельера Рейнольдса Вудкока в драме Пола Томаса Андерсона несколько месяцев работал подмастерьем главного костюмера нью-йоркского балета, а снявшись в ней, решил оставить актерство.
«Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer
Когда: С 15 февраля
Трейлер: здесь
В радикальном фильме автора «Клыка» и «Лобстера» Йоргоса Лантимоса (видимо, вспомнившего свои корни) Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию: с театральной условностью, хором, роком, возмездием и прямыми отсылками к Еврипиду.
«Язычники»
Когда: С 15 февраля
Трейлер: здесь
Экранизация режиссером Валерией Сурковой ее же постановки для «Театра.doc» по пьесе драматурга Анны Яблонской, погибшей в теракте в аэропорту Домодедово, тематически пересекается с «Учеником» Кирилла Серебренникова: в обычную столичную семью из паломничества возвращается набожная бабушка.
«Недруги» / Hostiles
Когда: С 15 февраля
Трейлер: здесь
Режиссер Скотт Купер снял фильм о жестком и полном ненависти периоде истории США, когда индейцы вырезали целые семьи мирных фермеров, а новые жители Америки с не меньшей свирепостью расстреливали команчей и загоняли их в резервации. Главные роли в фильме сыграли «оскароносный» Кристиан Бэйл и Розамунд Пайк. Правда, вне съемочной площадки актеры практически не общались.
«Поезд на Париж» / The 15:17 to Paris
Когда: С 15 февраля
Трейлер: здесь
Плодотворный режиссер Клинт Иствуд снимает чуть ли не по картине в год (такой скорости мог бы позавидовать даже Вуди Аллен). На этот раз его внимание привлекла реальная история – как три бравых американца спасают пассажиров поезда, подвергшегося нападению.
«На пределе» / Aus dem Nichts
Когда: С 22 февраля
Трейлер: здесь
Возмущенный волной неонацистских преступлений в Германии, немецкий режиссер
турецкого происхождения Фатих Акин снял драму о женщине на грани нервного срыва (Диана Крюгер), чей муж и сын погибают в правоэкстремистском теракте.
«Секретное досье» / The Post
Когда: С 22 февраля
Трейлер: здесь
Фильм Стивена Спилберга с Мерил Стрип и Томом Хэнксом о борьбе американских журналистов за гласность прошел мимо всех «Золотых глобусов», тем больше шансов у него повторить успех картины «В центре внимания» на «Оскаре».
«О чем говорят мужчины. Продолжение»
Когда: С 22 февраля
Трейлер: здесь
В триквеле разговорного хита о поиске счастья в мелочах камео досталось миллиардеру Михаилу Прохорову, а «Квартет И» на этот раз ведет беседы ни о чем, но обо всем на фоне открыточных видов Петербурга.
«Все деньги мира» / All the Money in the World
Когда: С 22 февраля
Трейлер: здесь
Новая картина Ридли Скотта с Мишель Уильямс и Марком Улобергом о похищении террористами внука нефтяного магната примечательна, в первую очередь, тем, что в ноябре 2017-го режиссер принял спешное решение заменить опального Кевина Спейси на Кристофера Пламмера, пересняв большую часть фильма. Быстрая работа мало сказалась на качестве – Пламмера тут же номинировали на «Оскар» за лучшую роль второго плана.
«Рубеж»
Когда: С 22 февраля
Трейлер: здесь
В фантастической мелодраме Дмитрия Тюрина Павел Прилучный прыгает из современного Петербурга в блокадный Ленинград, чтобы решить квест, узнать свою историю и обрести свою любовь.
«Ночные игры» / Game Night
Когда: С 22 февраля
Трейлер: здесь
Комедийный боевик-триллер с Рэйчел МакАдамс и Джейсоном Бейтманом о том, как веселый квест с друзьями вдруг оказывается реальным – с настоящими похищениями, убийствами и погонями.
«В Питере – петь. Сергей Шнуров»
Когда: С 22 февраля
Трейлер: здесь
Профессора Университета Флориды, философ и культуролог Драган Куюнджич в своем документальном фильме пытается объяснить феномен Сергея Шнурова и«Ленинграда»: как группе клубного формата удается собирать стотысячные стадионы.
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