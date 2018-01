24 лучших фильма февраля

«Все деньги мира» / All the Money in the World

Когда: С 22 февраля

Трейлер: здесь

Новая картина Ридли Скотта с Мишель Уильямс и Марком Улобергом о похищении террористами внука нефтяного магната примечательна, в первую очередь, тем, что в ноябре 2017-го режиссер принял спешное решение заменить опального Кевина Спейси на Кристофера Пламмера, пересняв большую часть фильма. Быстрая работа мало сказалась на качестве – Пламмера тут же номинировали на «Оскар» за лучшую роль второго плана.