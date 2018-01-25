Правнук Сталина назвал «нелюдями» авторов фильма «Смерть Сталина»

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили считает, что критиковать создателей и спонсоров британского фильма «Смерть Сталина» не имеет смысла. Об этом он заявил в беседе с телеканалом RT.

«Чего критиковать каких-то нелюдей, для которых смерть является поводом для смеха, даже если это смерть человека ненавистного?» — сказал Джугашвили. Он отметил, что подобных фильмов не сняли о покойных лидерах Северной Кореи Ким Чен Ире и Ким Ир Сене, но когда в стране сменится режим, такие картины могут появиться и о них.

«Появление этого фильма — это результат не деятельности этих авторов, этих нелюдей, а скорее это то, что мы им позволили. Ким Ир Сен для этих людей тоже является палачом и тираном. Вряд ли они снимут фильм-комедию о смерти Ким Ир Сена. Но такой фильм обязательно появится в Северной Корее, как только северные корейцы предпочтут справедливости жизнь ради пожрать и отдохнуть», — заявил потомок вождя.

Он назвал прадеда «олицетворением справедливости» и обвинил общество в появлении комедии о его смерти. «Мы отказались от справедливости, олицетворением которого был Сталин, который пытался заставить людей жить по справедливости, и мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия „Смерть Сталина“. Это мы позволили создать этот фильм», — сказал Джугашвили.

Ранее режиссер картины Армандо Иануччи прокомментировал решение Минкульта об отзыве прокатного удостоверения у фильма.

Напомним, Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение картины, которая должна была выйти в России 25 января. До этого ее премьеру предлагали перенести на лето, так как она совпадала с 75-й годовщиной окончания Сталинградской битвы.

Что не так со «Смертью Сталина» специально для «Собака.ru» объяснил историк Борис Кипнис.

По материалам «ДП»