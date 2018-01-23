Что не так со «Смертью Сталина»: объясняет историк Борис Кипнис (да, мы посмотрели фильм!)

Если говорить об исторических реалиях, фильм от них очень далек. Самая большая историческая неправда – арест Берии сразу же после похорон Сталина. Иосиф Виссарионович умер в марте, а Лаврентия Павловича арестовали в конце июня. События, конечно, развивались вообще не так, как показано, их серьезно замиксовали, сжав несколько месяцев до нескольких дней. За это время Берия успел объявить амнистию, выпустить заключенных, нормализовать ситуацию в стране. Когда умер Сталин, лежал снег, а у них почему-то лето.

Что касается правды характеров — и да, и нет. У создателей «Смерти Сталина» явно были неплохие консультанты. Некоторые типические стороны поведения героев схвачены очень хорошо. Вечно колеблющийся Маленков в исполнении Джеффри Тэмбора, очень живой Хрущев, которого сыграл Стив Бушеми, но мелкости, подчеркнутой в фильме, у него, конечно, не было. Молотов Майкла Палина — вообще не похож! Не был он сломленной личностью, как и его жена Полина — та была очень сильной женщиной. Что касается Булганина (Пол Чахиди), его темперамент вообще не представлен, он здесь клоунская фигура. Дермот Кроули хорошо схватил характер Кагановича: жестокий, резкий, волевой. Слабость и запойность Василия Сталина удались актеру Руперту Френду, но его поведение гротескное, как, впрочем, и у всех остальных. В одной из сцен у них совсем комичные шапки и папахи — не знаю, специально ли их так обрядили, но в реальности никто так не одевался. А внешне, на мой взгляд, никто из актеров вообще не похож на свои исторические прототипы.