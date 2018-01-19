«Приключения Паддингтона–2» все-таки покажут 20 января. Решение об этом было принято после жалобы владельцев кинотеатров Дмитрию Медведеву. Об этом РБК сообщил основатель и влалелец кинокомпании-прокатчика «Вольгафильм» Сергей Ершов по итогам совещания с представителями киноиндустрии, которое прошло в Минкультуры в пятницу, 19 января.

Фильм «Приключения Паддингтона–2» оказался в центре скандала 17 января. Министерство культуры за день до премьеры перенесло её на две недели. По сведениям «Коммерсанта», это было сделано, чтобы поддержать в прокате отечественные блокбастеры, в частности, «Движение вверх». В ответ Ассоциация кинопрокатчиков России опубликовала письмо, где обвинило Минкультуры во вмешательстве в деятельность кинотеатров. В итоге Минкульт назвал незаконной продажу билетов на «Приключения Паддингтона–2». Решение ведомства также поддержали Федор Бонарчук и 20th Century Fox.