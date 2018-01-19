Федор Бондарчук и 20th Century Fox поддержали Минкульт в переносе зарубежных фильмов

Гендиректор компании-прокатчика 20th century Fox в России («Двадцатый Век Фокс СНГ») Вадим Смирнов вместе с российскими продюсерами подписал открытое письмо за перенос премьер иностранных фильмов ради увеличения рентабельности российских фильмов. Его опубликовали в «Российской газете».

По мнению авторов письма, действия Минкульта направлены на защиту интересов государства. «Министерство активно использует для поддержки отечественных фильмов «раздвижку релизов» — под наши премьеры выбираются самые лучшие даты, иностранные конкуренты сдвигаются (ни в коем случае не запрещаются!). В частности, это помогло фильмам «Последний богатырь» и «Движение вверх» достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей. Стоит отметить, что и сами фильмы — отличные», — говорится в тексте обращения.

Напомним, фильм «Приключения Паддингтона–2» оказался в центре скандала 17 января. Министерство культуры за день до премьеры перенесло её на две недели. По сведениям «Коммерсанта», это было сделано, чтобы поддержать в прокате отечественные блокбастеры, в частности, «Движение вверх». В ответ Ассоциация кинопрокатчиков России опубликовала письмо, где обвинило Минкультуры во вмешательстве в деятельность кинотеатров. В итоге Минкульт назвал незаконной продажу билетов на «Приключения Паддингтона–2».