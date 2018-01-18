Вышел новый трейлер «Смерти Сталина»

В сети появился новый трейлер сатирической комедии «Смерть Сталина», в которой рассказывается о последних днях жизни советского вождя и о том, что происходило после его смерти в марте 1953 года.

Режиссером картины выступил Армандо Ианнуччи («Гуща событий», «Вице-президент», «В петле»). В картине снялись Стив Бушеми (Никита Хрущев), Джеффри Тэмбор (Георгий Маленков), Джейсон Айзекс (маршал Георгий Жуков), Руперт Френд (сын Сталина), Ольга Куриленко — в роли любимой пианистки Сталина Марии Юдиной.

Российская премьера комедии состоится 25 января.