Вышел трейлер драмы Гаса Ван Сента о парализованном художнике с Хоакином Фениксом

 

Опубликован трейлер драмы Гаса Ван Сента «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт» с Хоакином Фениксом в главной роли. По сюжету американский художник-карикатурист Джон Каллахан попадает в аварию в возрасте 21 года и становится частично парализованным, а трагедия заставляет его начать рисовать. В картине также приняли участие Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк, Бет Дитто и Ким Гордон.

Премьера «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт» состоится 19 января на фестивале Sundance. Дата выхода картины в российский прокат пока неизвестна.

 


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