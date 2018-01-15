Алиса Фрейндлих: «С моей героиней из “Карпа отмороженного” у меня нет ничего общего»
Символ петербургской интеллигентности Алиса Бруновна Фрейндлих рассказывает, как готовилась к роли хабалистой соседки Марины Нееловой в фильме «Карп отмороженный», который спродюсировал ее внук Никита Владимиров. 18 января картина, получившая приз зрительских симпатий на ММКФ, выходит в прокат.
В сегодняшнем кинематографе превалируют стрелялки, догонялки, убийства и прочий криминал, а простые человеческие чувства почему-то в забвении. Картина «Карп отмороженный» как раз о них — такой непопулярной теме, как любовь сына и матери. Их играют Евгений Миронов и Марина Нееелова, работать с которыми совершенно удивительная радость. Съемки — это всегда нервы, волнения и напряжение: экстремальные чувства, которые к комфорту отношения не имеют. Но процесс был построен так, что вся съемочная группа нас оберегала и обращалась ласково и бережно.
С Мариной Мстиславовной мы, кстати, впервые снялись вместе в кино, хотя и встречались в театре: в «Современнике». Она играла мою дочь в «Вишневом саде», а я — Раневскую. Тогда и случилась наша милая дружба, замешенная на любви к Галине Борисовне Волчек.
С моей героиней из «Карпа отмороженного», как мне кажется, у меня нет ничего общего. Более того, я никогда и не исполняла подобные роли — у меня даже холка встала дыбом от того, что актерски коснусь чего-то незнакомого. Я никогда не жила в деревне, но когда у меня появилась дача в Ленобласти, вокруг было много дам, похожих на моего персонажа в фильме. Сейчас они, скорее всего, в мире ином: довольно много времени прошло. Я тогда мимолетным взглядом скользила по лицам, привычкам, интонациям, выражениям, но в нужный момент из памяти выползло то, что когда-то пронаблюдала. Хотя ее и пришлось немного поворошить: что в ней годится для этого персонажа.
Не рискну прогнозировать, будет ли картина интересна зрителю. Я не специалист в этой области, но мне кажется, что взрослые люди отреагируют на нее больше, чем молодежь. Хотя если юный зритель будет чем-то спровоцирован на просмотр (например, актерскими именами или необычным названием), думаю, он получит урок — хороший нравственный урок.
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