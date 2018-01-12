Вышел тизер сериала HBO «451 градус по Фаренгейту»

Телеканал HBO опубликовал первый тизер экранизации романа «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери, главные роли в которой исполнили Макйл Б. Джордан (Гай Монтэг) и Майкл Шэннон (брандмейстер Битти). Режиссером сериала стал Рамин Бахрани.

Сюжет, основанный на культовой книге Рея Брэдберри, рассказывает о тоталитарном обществе, в котором по закону гражданам запрещено хранить книги и мыслить критически. Премьера сериала ожидается весной 2018 года.