Опубликованы вырезанные сцены из фильма «Нелюбовь» Звягинцева

Опубликованы несколько сцен из фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, которые не вошли в финальную версию фильма. В них героиня Марьяны Спивак общается с менеджером в салоне красоты, а также присутствует эпизод разборки с недовольной клиенткой, которую сыграла фотограф и журналист Виктория Ивлева.

Также оказалось, что в сценарии картины было несколько сцен пробежки главной героини — мотив бега был протянут через весь фильм, но в финальной версии оставили только ту, где героиня в конце демонстрирует надпись «Russia» на беговой дорожке.

Помимо этого, в вырезанном фрагменте можно услышать голос самого режиссера, который сыграл эпизодическую роль закадрового персонажа, флиртующего в девушкой. В окончательном варианте фильма его переозвучил актер Владимир Вдовиченков, сыгравший у Звягинцева в «Левиафане». В видео также есть большой диалог патологоанатомов в морге, во время которого в кадр вбегает Звягинцев и сдвигает на сантиметр кружку-пепельницу.

Напомним, «Нелюбовь» быланоминирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), а российский оскаровский комитет выдвинул картину на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». В ноябре драма получила две премии Европейской киноакадемии и гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. В декабре картина была номинирована на премию «Золотой глобус», но награду в итоге не получила.

Лауреат «Золотого глобуса» и номинант премии «Оскар», режиссер Андрей Звягинцев приезжал в ноябре 2017 года в Петербург, чтобы встретиться с поклонниками и ответить на вопросы об аресте Кирилла Серебренникова, ненависти к персонажам своих фильмов и сомнениях в своих силах. Мы записали главные мысли современного классика российского кино.