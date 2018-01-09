Вышел новый трейлер «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс в роли русской шпионки

Студия 20th Century Fox выложила новый трейлер вышел новый трейлер фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. В основу сценария картины вошел одноименный роман Джейсона Мэттьюса.

По сюжету бывшая балерина Доминика Егорова (Дженнифер Лоуренс) играет офицера русской разведки — обученного «воробья», которая использует свое тело в качестве оружия. По заданию она должна выведать ценную информацию у агента ЦРУ Натаниэля Нэша (Джоэл Эджертон), однако в итоге между ними закручивается роман, который становится угрозой для безопасности двух стран.

В картине также снялись Шарлотта Рэмплинг, Джереми Айронс и российский танцовщик Сергей Полунин.