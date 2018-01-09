Showtime хочет снять четвертый сезон «Твин Пикса»
Руководство Showtime высказало желание снять четвертый сезон «Твин Пикса».
«Я не знаю, когда он [Дэвид Линч] захочет вернуться. Но двери Showtime всегда открыты для Марка [Фроста] и Дэвида, будь то работа над «Твин Пикс» или другим проектом», — заявил представитель компании Гэри Левайн во время пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков.
В 2017 после 25 летнего перерыва режиссер Дэвид Линч выпустил третий сезон культового сериала. Ранее Линч высказывался в интервью о том, что сам не исключает появление новой части, а исполнительный директор Showtime Дэвид Невис, в свою очередь, отметил, что «"Твин Пикс" вызывает стабильный интерес».
Помимо этого также стало известно о том, что Showtime готовит к эфиру документальный сериал «Четвёртая власть», который расскажет о работе журналистов New York Times в Белом доме. В проекте покажут основные моменты, с которыми приходится сталкиваться журналистам со всего мира: концепция правды в обществе, изменение роли медиа и тому подобное. Как говорят в Showtime, это будет документальная история о том, как журналисты борются за свободу прессы в США.
НВ 2017-м году после 25-летнего перерыва на экраны вернулся культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс». Официально на новый сезон проект еще не продлили, но руководство Showtime изъявило желание продолжить сериал.
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