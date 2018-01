Победители премии «Золотой глобус — 2018»

7 января в Лос-Анджелесе прошло вручение 75-й премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год. Победителей в этой премии выбирает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). В борьбе за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» приняла участие картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». К сожалению, российская драма не получила награду. Лучшим фильмом на иностранном языке иностранная пресса выбрала немецкий фильм «На пределе» Фатиха Акина.

Почётная премия имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была вручена телеведущей и актрисе Опре Уинфри. Лауреатка со сцены произнесла речь о расовом равноправии, которая оказалась куда дольше, чем вступительный номер ведущего церемонии Сета Майерса.

Список победителей

Лучший драматический фильм:

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая комедия или мюзикл:

«Леди Бёрд»

Лучший актер в драматическом фильме:

Гэри Олдмен («Тёмные времена») (за роль Уинстона Черчилля)

Лучший актер в комедии или мюзикле:

Джеймс Франко («Горе-творец») (за роль Томми Вайсо)

Лучшая актриса в драматическом фильме:

Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») (за роль Милдред Хейз)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле:

Сирша Ронан («Леди Бёрд») (за роль Кристин Макферсон)

Лучший актер второго плана:

Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») (за роль Джейсона Диксона)

Лучшая актриса второго плана:

Эллисон Дженни («Тоня против всех») (за роль Лавоны Голден)

Лучший режиссер:

Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Лучший сценарий:

Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучший фильм на иностранном языке:

«На пределе» / «Aus dem Nichts» (Германия, Франция)

Лучший анимационный фильм:

«Тайна Коко»

Лучшая музыка к фильму:

Александр Деспла («Форма воды»)

Лучшая песня:

This Is Me («Величайший шоумен») — музыка и слова: Бендж Пасек, Джастин Пол

Лучший драматический сериал:

«Рассказ служанки»

Лучший актер в драматическом сериале:

Стерлинг К. Браун («Это мы») (за роль Рэндалла Пирсона)

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Элизабет Мосс («Рассказ служанки») (за роль Джун Осборн)

Лучший комедийный сериал:

«Удивительная миссис Майзел»

Лучший актер в комедийном сериале:

Азиз Ансари («Мастер не на все руки») (за роль Дева Шаха)

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Майзел») (за роль Мириам «Мидж» Майзел)

Лучший телефильм или мини-сериал:

«Большая маленькая ложь»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале:

Юэн Макгрегор («Фарго») (за роли Эммита Стасси и Рэя Стасси)

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале:

Николь Кидман («Большая маленькая ложь») (за роль Селесты Райт)

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:

Александр Скарсгорд («Большая маленькая ложь») (за роль Перри Райта)

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:

Лора Дерн («Большая маленькая ложь») (за роль Ренаты Клейн)