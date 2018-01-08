Победители премии «Золотой глобус — 2018»
7 января в Лос-Анджелесе прошло вручение 75-й премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год. Победителей в этой премии выбирает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). В борьбе за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» приняла участие картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». К сожалению, российская драма не получила награду. Лучшим фильмом на иностранном языке иностранная пресса выбрала немецкий фильм «На пределе» Фатиха Акина.
Почётная премия имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была вручена телеведущей и актрисе Опре Уинфри. Лауреатка со сцены произнесла речь о расовом равноправии, которая оказалась куда дольше, чем вступительный номер ведущего церемонии Сета Майерса.
Список победителей
Лучший драматический фильм:
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая комедия или мюзикл:
«Леди Бёрд»
Лучший актер в драматическом фильме:
Гэри Олдмен («Тёмные времена») (за роль Уинстона Черчилля)
Лучший актер в комедии или мюзикле:
Джеймс Франко («Горе-творец») (за роль Томми Вайсо)
Лучшая актриса в драматическом фильме:
Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») (за роль Милдред Хейз)
Лучшая актриса в комедии или мюзикле:
Сирша Ронан («Леди Бёрд») (за роль Кристин Макферсон)
Лучший актер второго плана:
Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») (за роль Джейсона Диксона)
Лучшая актриса второго плана:
Эллисон Дженни («Тоня против всех») (за роль Лавоны Голден)
Лучший режиссер:
Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший сценарий:
Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучший фильм на иностранном языке:
«На пределе» / «Aus dem Nichts» (Германия, Франция)
Лучший анимационный фильм:
«Тайна Коко»
Лучшая музыка к фильму:
Александр Деспла («Форма воды»)
Лучшая песня:
This Is Me («Величайший шоумен») — музыка и слова: Бендж Пасек, Джастин Пол
Лучший драматический сериал:
«Рассказ служанки»
Лучший актер в драматическом сериале:
Стерлинг К. Браун («Это мы») (за роль Рэндалла Пирсона)
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Элизабет Мосс («Рассказ служанки») (за роль Джун Осборн)
Лучший комедийный сериал:
«Удивительная миссис Майзел»
Лучший актер в комедийном сериале:
Азиз Ансари («Мастер не на все руки») (за роль Дева Шаха)
Лучшая актриса в комедийном сериале:
Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Майзел») (за роль Мириам «Мидж» Майзел)
Лучший телефильм или мини-сериал:
«Большая маленькая ложь»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале:
Юэн Макгрегор («Фарго») (за роли Эммита Стасси и Рэя Стасси)
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале:
Николь Кидман («Большая маленькая ложь») (за роль Селесты Райт)
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:
Александр Скарсгорд («Большая маленькая ложь») (за роль Перри Райта)
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:
Лора Дерн («Большая маленькая ложь») (за роль Ренаты Клейн)
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