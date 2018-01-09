15 главных сериалов начала 2018 года
Режиссер «Большой маленькой лжи» и автор «Исчезнувшей» заставили Эми Адамс расследовать убийства детей, Стивен Содерберг пишет сюжет вместе со зрителями, Бенедикт Камбербатч играет сексоголика, а Пенелопа Крус — Донателлу Версаче.
Премьеры
«МакМафия»
Криминальный британский сериал про русскую мафию, помимо прочего примечательный тем, что в него позвали русских же артистов. BBC, с несколько комической оглядкой на мифологию и нарратив «Крестного отца», пригласил Алексея Серебрякова на роль грозного мафиози родом из бывшего СССР (его жену играет Мария Шукшина). Сын гангстера (Джеймс Нортон) по сюжету страстно желает порвать с преступным семейством и зажить жизнью законопослушного обывателя, но кто же ему даст.
С 1 января
«Из Лос-Анджелеса в Вегас»
Комедийный сериал звездного продюсера и актера Уилла Феррелла, трагифарс, все действие которого разворачивается в эконом-классе самолета, летящего из Калифорнии в Неваду и обратно. На борту – дюжина в разной степени неудачников, надеющихся изменить жизнь в парадизе шального счастья. Главного из героев играет Петер Стормаре.
Со 2 января
«Алиенист»
Костюмно-исторический триллер, сценаристом и продюсером которого является Кэри Фукунага, ответственный за оба сезона «Настоящего детектива». В Нью-Йорке 1896 года свирепствует безумный маньяк, убивающий детей из городских трущоб и обставляющий злодеяния как кошмарные ритуалы. Убийцу ловят будущий президент, а тогда полицейский Теодор Рузвельт, судебный репортер и специалист по психопатологиям (собственно «алиенист»). В ролях: Люк Эванс, Даниель Брюль и Дакота Фаннинг.
С 22 января
«По ту сторону»
Антиутопический триллер с голливудским ветераном Дж. К. Симмонсом, который тут в роли сурового охранника. Сторожит он не что иное, как вход в некое параллельное измерение, в котором наш мир зеркально отражается. В преддверии второго сезона «Мира Дикого Запада» - прямо то, что надо.
С 22 января
«Мозаика»
Самый экспериментальный сериал HBO, сделанный совместно с неуемным визионером Стивеном Содербергом. Те шесть серий сложной драмы, которые зрители увидят начиная с конца января, - результат их же выбора. Дело в том, что первая часть интерактивного сериала вышла с помощью мобильных приложений для OS и Android. Пользователи сами могли определять, за какой из сюжетных линий этого борхесианского сада расходящегося тропок следить. Итог этого многомиллионного выбора и превратился в мини-сериал, наиболее необычный продукт флагманского производителя телешоу.
С 22 января
«Видоизмененный углерод»
Многообещающая премьера онлайн-платформы Netflix в фантастическом жанре. Экранизация киберпанковского романа Ричарда Моргана. Действие происходит в далеком, на 500 лет вперед будущем. Люди фактически обрели бессмертие, получив возможность загружать копию сознания в цифровые «флешки» и перезагружаться после физической смерти в новые тела.
С 2 февраля
«Хорошие девочки»
Криминально-комедийный сериал с ненавязчивым комедийным контекстом. Три «отчаянные домохозяйки» (шоураннерша Дженна Бенс в свое время писала сценарий для одноименного телешоу) из бедного района решаются на ограбление ближайшего супермаркета. Последствия следуют самые неожиданные. В роли одной из трех главных героинь – Кристина Хендрикс, поразившая воображение зрителей еще в «Безумцах».
С 26 февраля
«Призрачная башня»
Своеобразная мокументари-рифма к антитеррористическому сериалу «Родина» (чей 7-й сезон также выйдет после Нового года). 10 серий, поставленных по знаменитой книге журналиста Лоуренса Райта о подоплеке событий 11 сентября 2001 года. «Башня» показывает противостояние по обе стороны: как со стороны спецслужб, так и исламистского подполья. В ролях: Джефф Дэниелс, Питер Скарсгаард, Тахар Рахим и еще несколько первоклассных актеров.
С 28 февраля
«Острые предметы»
Еще один жадно ожидаемый мини-сериал HBO, точная дата премьеры которого пока не объявлена. Режиссер тут тот же, что и в выдающейся «Маленькой большой лжи», триумфатор «Золотого глобуса-2018» — бельгиец Марк Валле. «Острые предметы» сняты по бестселлеру Гиллиан Флинн (авторши «Исчезнувшей», тоже удачно экранизированной). Главная героиня (Эми Адамс) – только что вышедшая из психушки криминальная репортерша – отправляется в родное, внешне благополучнейшее захолустье, чтобы написать о похищении и убийстве двух маленьких девочек.
Конец зимы – начало весны
«Патрик Мелроуз»
Бенефис Бенедикта Камбербатча в компактной экранизации романов Эдварда Сент-Обина. Пять книг о трудной судьбе отпрыска аристократической фамилии – алкоголика, наркомана, секскоголика и невротика, ненавидящего своих родителей – уместились в пять серий. Сюжет разворачивается на юге Франции в конце 1960-х, в Нью-Йорке 1980-х и в Англии начала 2000-х. В других важных ролях – Хьюго Ивинг и великая американская актриса Дженнифер Джейсон Ли.
Конец зимы – начало весны
5 сериалов, которые вернутся в новом году
«Черное зеркало»
Британская сатирическая антология диких сюрреалистических историй про наше невеселое технологическое настоящее и будущее стала объектом культа и многочисленных пародий. Судя по трейлерам новых шести серий четвертого сезона, нас ждет не менее впечатляющие сюжеты про то, как социальные медиа и гаджеты меняют реальность: в новом сезоне есть эпизод с очевидной отсылкой к сериалу «Звездный путь», а также серия, снятая Джоди Фостер, где ее героиня превращает дочь в высокоточную сигнализацию.
С 29 декабря
«Мост»
Четвертый и заключительный сезон без всяких преувеличений великого шведско-датского сериала. О сюжете новых приключений страдающей (а порой и наслаждающейся) расстройством аутистического спектра детектива Саги Норен пока известно лишь то, что он будет самым жутким за всю историю этого образцового скандинавского нуара.
С 1 января
«Секретные материалы» (11-й сезон)
Десятый сезон главного конспирологического сай-фай сериала всех времен и народов, после долгого перерыва вернувший зрителям агентов Малдера и Скалли, оставил ярых фанатов X-files в смешанных чувствах: от изумления до ярости. В одиннадцатом обещано еще больше хаоса и внезапных твистов. Известно, что только первая и последняя серия будут посвящены проблематике инопланетян.
С 4 января
«Американская история преступлений»
Долгожданный второй сезон антологии шоураннера Райана Мёрфи для канала Fox о самых знаменитых и резонансных убийствах в новейшей истории США. В первом выпуске, напомним, речь шла о громком процессе О. Джея Симсона. На этот раз сюжет закручен вокруг убийства 20 лет назад знаменитого кутюрье Джанни Версаче высокооплачиваемым гей-хастлером Эндпю Кьюнененом. В роли сестры модельеров, карикатурной иконы фешн-фриков – Пенелопе Крус, а бойфренда Версаче сыграл ни много ни мало певец Рики Мартин.
С 16 января
«Волшебники»
Третий сезон фэнтезийного сериала для поклонников саги о Гарри Поттере. Только вместо Хогвартса тут колледж чародейства и магии Брейкбилсс. Ну и герои несколько постарше персонажей поттерианы даже последних серий, так что тут хватает секса, крови и наркотиков. Предыдущие два сезона можно легко проглотить за время зимних каникул.
С 24 января
Текст: Артем Лангенбург
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