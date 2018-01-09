15 главных сериалов начала 2018 года

«Мозаика»

Самый экспериментальный сериал HBO, сделанный совместно с неуемным визионером Стивеном Содербергом. Те шесть серий сложной драмы, которые зрители увидят начиная с конца января, - результат их же выбора. Дело в том, что первая часть интерактивного сериала вышла с помощью мобильных приложений для OS и Android. Пользователи сами могли определять, за какой из сюжетных линий этого борхесианского сада расходящегося тропок следить. Итог этого многомиллионного выбора и превратился в мини-сериал, наиболее необычный продукт флагманского производителя телешоу.

С 22 января