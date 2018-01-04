Вышел трейлер «Слендермена» — пожалуй, самого страшного фильма 2018 года
Киностудия Sony Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «Слендермен» — и эту действительно выглядит жутко: картина о высоком безликом монстре с очень длинными конечностями, который преследует подростков в небольшом городке.
Слендермен (Тонкий человек) — придуманный интернет-персонаж, впервые упоминание о нем зафиксировано на форуме Something Awful пользователем под ником Victor Surge — он создал Слендермана для конкурса коллажей и рисунков с паранормальным сюжетом в 2009 году.
В фильме участвует Джои Кинг, Жасмин Сабино и Анналиса Бассо, режиссер — Сильвен Уайт («Братство танца», сериалы «Древние» и «Сонная лощина»).
Выход в российский прокат намечен на 17 мая 2018 года — еще не скоро, поэтому предлагаем скоротать вечера за просмотром других страшилок из нашей подборки «От «Сияния» до «Астрала»: 20 лучших фильмов ужасов».
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