Вышел трейлер «Слендермена» — пожалуй, самого страшного фильма 2018 года



Слендермен (Тонкий человек) — придуманный интернет-персонаж, впервые упоминание о нем зафиксировано на форуме Something Awful пользователем под ником Victor Surge — он создал Слендермана для конкурса коллажей и рисунков с паранормальным сюжетом в 2009 году.

В фильме участвует Джои Кинг, Жасмин Сабино и Анналиса Бассо, режиссер — Сильвен Уайт («Братство танца», сериалы «Древние» и «Сонная лощина»).

Выход в российский прокат намечен на 17 мая 2018 года — еще не скоро, поэтому предлагаем скоротать вечера за просмотром других страшилок из нашей подборки «От «Сияния» до «Астрала»: 20 лучших фильмов ужасов».