От «Твин Пикса» до «Тьмы»: 23 сериала для просмотра на каникулах
Если вы давно откладывали просмотр сериалов на потом, новогодние праздники – отличное время, чтобы восполнить все пробелы. Мы выбрали 23 картины на любой вкус – от драм и приключений до мистики и черных комедий.
«Большая маленькая ложь»
Сколько серий: 7
Сколько сезонов:1
Экранизация HBO бестселлера Лиан Мориарти с блестящим актерским составом: от Николь Кидман и Риз Уизерспун до Александра Скарсгарда и Лоры Дерн. В самом начале сериала сообщают спойлер: на благотворительном школьном балу произошло убийство – и методично на протяжении семи серий излагают, как легко из маленьких недосказанностей возникают большие проблемы. Первый сезон должен был остаться единственным, но из-за его успеха было запланировано продолжение, которое начнут снимать весной 2018-го.
«Твин Пикс»
Сколько серий: 48
Сколько сезонов:3
Психоделический пазл Дэвида Линча сложился спустя четверть века, заполучив новых завораживающих героев (одна Криста Белл чего стоит). В вышедшем в этом году третьем сезоне режиссер отвечает на вопрос: «А что бы было, если бы никто не убивал Лору Палмер?»
«Рассказ служанки»
Сколько серий: 10
Сколько сезонов:1
Экранизация романа-антиутопии Маргарет Этвуд. В сериале рассказывается о вымышленном тоталитарном государстве Гилеад (миксе военной и экономической диктатуры). Повествование ведется от лица служанки Оффред – ее играет Элизабет Мосс, хорошо известная по сериалам «Безумцы» и «Вершина озера». В отнюдь не дивном новом мире подобные героине служанки вынашивают детей бесплодным женам офицеров. Шоураннером сериала о рабстве выступил Брюс Миллер («Сотня»). В 2018-м должно выйти продолжение сериала.
«Американские боги»
Сколько серий: 8
Сколько сезонов:1
Сериал-долгострой стал главной на сегодня экранизацией книги интеллектуального фантаста Нила Геймана. Первоначально права на роман купил канал HBO, но в результате мало понятных посторонним манипуляций «Боги» вышли на скромном Starz. Кратко пересказать сложный разветвленный сюжет геймановской книги не представляется возможным, но в целом она о битве старых богов, живущих под человеческими личинами (от Анубиса до Иисуса, от Одина до Дурги) и новых божеств, курирующих медиа, интернет и прочие реалии современности. В ролях – Джиллиан Андерсон, Петер Стормаре и дюжина знаменитостей помельче. Сериал сразу продлили и на второй сезон.
«Табу»
Сколько серий: 8
Сколько сезонов:1
Совместный проект шоураннера Стивена Найта (ответственного за
ретро-криминальный сериал «Острые козырьки») и голливудского демиурга
Ридли Скотта сразу для двух заказчиков: в Британии «Табу» вышел на
BBC One, в CША - на канале FX. Действие 8-серийной авантюрной драмы
происходит в 1814 году. Герой Тома Харди, новейшего символа
маскулинности, возвращается из Африки с добытыми преступным путем
алмзами и разворачивает кампанию кровавой мести за гибель своего отца. Планируется снять еще как минимум два сезона.
«Двойка»
Сколько серий: 8
Сколько сезонов:1
Долгожданный проект канала HBO. Сценарий про мир порно написал гуру социального неореализма Дэвид Саймон, автор «Прослушки» и «Покажи мне героя», в главных ролях заняты Мегги Джилленхолл, играющая проститутку, и вездесущий Джеймс Франко, который изображает двух братьев-близнецов. Действие происходит в Нью-Йорке 1970-80-х, в сердце тогдашней порно-индустрии, которую постепенно уничтожают появление дешевого видео, эпидемия СПИДа и самоуничтожение порнозвезд с помощью героина и кокаина. Проект продлили на второй сезон.
«Лжец»
Сколько серий: 8
Сколько сезонов:1
Мелодрама от канала Sundance TV, сделанная по образцу выдающегося сериала «Любовники». Здесь также каждая серия поделена на две части: одно и то же событие — а именно свидание, закончившееся катастрофой – показано с мужской и женской точек зрения. Сериал также уже продлили на второй сезон.
«Забытые богом»
Сколько серий: 7
Сколько сезонов:1
Сериал Netflix сделал Скотт Фрэнк в соавторстве со Стивеном Содербергом. Состоящий из шести серий постмодернистский вестерн про головореза, который рыщет по Дикому Западу в 1880-х, разыскивая сбежавшего напарника, и оказывается в странном поселении Ла Белль, где в силу загадочных причин живут одни только женщины.
«Ей это нужно позарез»
Сколько серий: 10
Сколько сезонов:1
Спайк Ли, левацкий афроамериканский режиссер, переснял для того же Netflix в восьмисерийном формате свой дебютный фильм, вышедшую в 1986 году: разговорную мелодраму с фирменным приемом «ненадежного рассказчика». Нола Дарлинг встречается сразу с тремя парнями: глуповатым красавцем-моделью, надежным, но скучным богачом и умным, но инфантильным бездельником. События показаны с позиций всех четверых.
«Тьма»
Сколько серий: 10
Сколько сезонов:1
Первый немецкий сериал на Netflix — детективный триллер с элементами мистики о пропавших в лесу подростках – стал, пожалуй, самым мрачным в этом году. Зловещую картину сравнивают с «Очень странными делами», но здесь все по-взрослому: жестоко и без умиления детской дружбой. Сериал вышел 1 декабря и будут ли его продлевать пока неизвестно – первый сезон еще не закончился.
«Охотник за разумом»
Сколько серий: 10
Сколько сезонов:1
Плод сотрудничества онлайн-платформы Netflix и режиссера Дэвида Финчера. Предыдущей коллаборацией был сериал об американской высшей политике «Карточный домик». На этот раз Финчер в своем характерном неторопливом и холодном стиле создал криминальный триллер о двух агентах ФБР, которые изучают психологию маньяков и других жестоких преступников, чтобы успешно ловить им подобных. Сериал был продлен на второй сезон за полгода до премьеры первого.
«Вражда»
Сколько серий: 8
Сколько сезонов:1
Проект шоураннера Райана Мерфи, основанный на реальных событиях: схватке двух голливудских див золотой эпохи — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис (их играют Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон), которая началась во время съемок фильма «Что случилось с Бэби Джейн?». Второй сезон только готовят, но посвящен он будет отношениям принца Чарльза и принцессы Дианы.
«13 причин, почему»
Сколько серий: 13
Сколько сезонов: 1
Основанный на британском бестселлере проект Netflix. Главный герой, ничем особо не примечательный подросток, находит на крыльце своего дома коробку с несколькими аудиокассетами, записанными его одноклассницей (первоначально роль девушки хотела исполнить Селена Гомес, но затем она переквалифицировалась в исполнительные продюсеры). Она покончила с собой и подробно рассказывает о чертовой дюжине причин для этого. Мрачная трагикомедия и роман взросления одновременно. Сериал продлен на второй сезон, который выйдет в 2018 году и также будет состоять из 13 эпизодов.
«Фарго»
Сколько серий: 30
Сколько сезонов: 3
В этом году вышел третий сезон «Фарго» и он настоятельно рекомендуется всем, кто в картине разочаровался после второго. Его действие перенесено в 2010-й, а в центре повествования два брата, один – удачливый бизнесмен и «король парковок штата Миннесота», второй, в роли которого Юэн МакГрегор – лысеющий недотепа, работающий офицером по надзору за условно-досрочно освобожденными. Трупы, чернейший юмор и красивейшие пейзажи будут в избытке — все, за что мы так любим франшизу-оммаж картине братьев Коэнов.
«Ольга»
Сколько серий: 40
Сколько сезонов: 2
Бенефис Яны Трояновой о матери-супер героине, живущей в хрущевке на окраине Москвы с отцом-алкоголиком, двумя детьми от разных отцов и ветреной младшей сестрой, ко второму сезону превратился в полифоническую картину, где каждый персонаж мастерски удерживает свою линию. В его финале (магистральной темой которого стал поиск баланса между мужским и женским) сильная Ольга признается в любви водителю катафалка Грише, делая заход на снимающийся прямо сейчас третий сезон еще интереснее.
«Девочки»
Сколько серий: 62
Сколько сезонов: 6
В это не хочется верить, но драмеди про четверых бруклинских подруг добралась в этом году до логического финала. Сценаристка и исполнительница одной из главных ролей Лена Данэм давно обещала, что «Девочки» на НВО закончатся, когда героиням подкатит к 30 годам. Прощание с рефлексирующей хипстершей Ханной, склонной к разным зависимостям депрессивной красавицей Джессой, эксцентричной невинной Шошанной и несчастной «вечной королевой выпускного бала» Марни было очень трогательным, и мы искренне завидуем всем, кому еще предстоит пройти с девочками их путь взросления.
«Оставленные»
Сколько серий: 28
Сколько сезонов: 3
В этом году вышел финал самого загадочного, мрачного и безумного сериала если не последних лет, то в линейке флагманского канала HBO точно. Еще за кадром первого сезона, за год до событий произошло необъяснимое: неизвестно куда и безо всякого следа исчезли около 3 % жителей Земли. В маленьком городке в штате Нью-Йорк это около сотни горожан. Главный герой, местный шериф в исполнении Джастина Теру, пытается охранять порядок, при том, что, например, его собственная жена ушла в апокалиптическую секту, адепты которой ходят в белом, курят одну за другой, не разговаривают, а также всеми сначала мирными, а потом – вовсе и не мирными способами стремятся напомнить согражданам о том, что жить как ни в чем не бывало нельзя. Во втором и третьем сезоне загадок еще больше прибавляется, но не будем спойлерить.
«Нарко»
Сколько серий: 30
Сколько сезонов: 3
Реалистический сериал про войну наркополицейских с могущественным кокаиновым картелем из Колумбии. В финале второго сезона, добравшегося до начала 1990-х, наркобарон Пабло Эскобар ликвидирован, в третьем – действие разворачивается вокруг картеля Кали во главе с зловещим Хильберто Родригесом.
«Карточный домик»
Сколько серий: 65
Сколько сезонов: 5
Жанр политической сатиры был поднят Бо Уиллиманом и Дэвидом Финчером за пять сезонов на недосягаемую высоту. Теперь проблема с «Карточным домиком»: как все это элегантно закончить, особенно, на волне скандала с Кевином Спейси (актера обвинили в сексуальных домогательствах, после чего он был уволен из картины). По последним данным, шестой сезон будет состоять из восьми серий вместо 13 и Спейси в нем не появится.
«Американская история ужасов»
Сколько серий: 84
Сколько сезонов: 7
В выдающейся поп-антологии, препарирующей жанр хоррора вышло семь сезонов. Но каждый из них можно смотреть самостоятельно как мини-сериал. Последний появился в 2017-м и впервые в нем нет сверхъестественных явлений. В центре сюжета сезона с подзаголовком «Культ» — последняя предвыборная кампания в США, в результате которой выбрали Дональда Трампа, что многими было воспринято как настоящий фильм ужасов.
«Очень странные дела»
Сколько серий: 17
Сколько сезонов: 2
Идеальный проект Netflix, эксплуатирующий ностальгию по золотой кинофантастике 1980-х. Над провинциальным американскии городои нависла угроза: подростки Майк, Дастина и Лукаса, пытаются спасти исчезнувшего друга Уила. Но вместо него находят таинственную девочку Одиннадцатая (или Оди). Во втором сезоне действие развораыивается через год, а в конце октября создатели сериала братья Даффер сообщили о начале работы над сценарием третьего.
«Черное зеркало»
Сколько серий: 19
Сколько сезонов: 4
Британская сатирическая антология диких сюрреалистических историй про наше невеселое технологическое настоящее и будущее стала объектом культа и многочисленных пародий. В четвертом сезоне, который вышел 29 декабря, исследуется, как социальные медиа и гаджеты меняют реальность, а один из эпизодов сняла Джоди Фостер.
«Чернобыль. Зона отчуждения»
Сколько серий: 16
Сколько сезонов: 2
Хитовая телефантастика про подростков, застрявших (словно в «Сталкере») в аномальной радиоактивной зоне, вернулась спустя три года. Ее режиссером на этот раз стал документалист, обладатель приза Берлинского кинофестиваля за операторскую работу в картине «Как я провел этим летом» Павел Костомаров. Во втором сезоне, отменив катастрофу в Чернобыле, тинейджеры начнут вести войну против всех на территории США.
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