От «Твин Пикса» до «Тьмы»: 23 сериала для просмотра на каникулах

«Оставленные»

Сколько серий: 28

Сколько сезонов: 3

В этом году вышел финал самого загадочного, мрачного и безумного сериала если не последних лет, то в линейке флагманского канала HBO точно. Еще за кадром первого сезона, за год до событий произошло необъяснимое: неизвестно куда и безо всякого следа исчезли около 3 % жителей Земли. В маленьком городке в штате Нью-Йорк это около сотни горожан. Главный герой, местный шериф в исполнении Джастина Теру, пытается охранять порядок, при том, что, например, его собственная жена ушла в апокалиптическую секту, адепты которой ходят в белом, курят одну за другой, не разговаривают, а также всеми сначала мирными, а потом – вовсе и не мирными способами стремятся напомнить согражданам о том, что жить как ни в чем не бывало нельзя. Во втором и третьем сезоне загадок еще больше прибавляется, но не будем спойлерить.