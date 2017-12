От «Ла-Ла Ленда» до «Бегущего по лезвию»: 20 лучших зарубежных фильмов года

«Зови меня своим именем» / Call me by your name

Трейлер здесь

Хотя толком в прокат в России нежная картина Лука Гуаданьино (автора «Большого всплеска») о воспитании чувств и взрослении толком не выходила, она уже успела стать культовой. Растущий среди античных скульптур и музыки Баха 17-летний Элио влюбляется в Оливера – студента его отца-профессора.