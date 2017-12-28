От «Ла-Ла Ленда» до «Бегущего по лезвию»: 20 лучших зарубежных фильмов года
Разбивающий сердце мюзикл «Ла-Ла Ленд», поэтичная ода прозе жизни «Патерсон», спорный «Дюнкерк» Кристофера Нолана и сиквел культового сай-фая «Бегущий по лезвию» – вслед за топом российских лент мы выбрали лучшие иностранные картины, на которые не жаль потратить время на каникулах.
«Ла-Ла Ленд» / La La Land
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Хотя в прокат трогательный, смешной и печально прекрасный мюзикл вышел почти год назад, он так и остался, пожалуй, главным фильмом 2017-го. Если вы его до сих пор не видели (такое бывает?), непременно восполните пробел на каникулах. Начинающая актрисы, которая между прослушиваниями подает кофе кинозвездам, и фанатичный джазовый музыкант, вынужденный подрабатывать в заштатных барах, влюбляются друг в друга. Но пришедший к паре успех начинает разрушать их отношения.
«Патерсон» / Paterson
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Медитативная ода поэтичности прозаичного с идолом миллениалов Адамом Драйвером в главной (или заглавной) роли. Визуально безупречный двухчасовой экзерсис о том, что стихи растут из любого сора, а человек слаб, смешон и конечен (тем и прекрасен). Водитель автобуса по имени Патерсон в городе под названием Патерсон ведет кантовский (или биллмюррейевский в «Дне сурка») образ жизни: ежедневно совершает сходный набор действий, включая написание поэм. Если настроиться на неспешный, как автобус под управлением Патерсона, ритм картины, повторения превратятся в цикличность, обретут смысл, и выведут к четвертому измерению — а это, конечно, время. В нем, наложенном пусть даже на такое трехмерное пространство, как провинциальный Патерсон, и есть вдохновение.
Фильм «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049
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Сиквел культового сай-фая Ридли Скотта режиссер Дени Вильнев снимал не в павильонах на зеленом экране, а на улицах Будапешта, по которым пробежались не только Райан Гослинг и Джаред Лето, но и главный герой оригинала – Харрисон Форд. В населенном людьми и репликантами мире будущего офицер полиции Кей (Гослинг) случайно узнает секретную информацию. Чтобы понять, что происходит, он разыскивает Рика Декарда (Форд), экс-полицейского, который бесследно исчез много лет назад.
«Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)» / T2: Trainspotting
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Возвращение культового «На игле» в неизменном составе: снимал Дэнни Бойл, снимались Юэн МакГрегор, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Юэн Бремнер, Келли Макдоналд, а сценарий писал Ирвин Уэлш (ему также досталась небольшая роль в картине). Герои, точно мушкетеры, собрались 20 лет спустя все в той же живописной Шотландии, чтобы нетолерантно подтрунивать над ирландцами (песня про битву 1690 года от МакГрегора и Ли Миллера, пожалуй, самый гомерический момент фильма), придумывать новые аферы, чтобы получить финансирование от Евросоюза и выдавать злые монологи с магистральным слоганом «Выбери жизнь». Это ностальгия в концентрированном виде с монтажными вклейками из первой части: время неумолимо, твое поколение потеряно, но есть еще дети и надежда, что они пойдут в гостиничные менеджеры, а не по родительским стопам.
«Коммивояжер» / Forushande
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Новая картина лауреата «Оскара» (за «Развод Надера и Симин») Асгара Фархади вновь исследует сцены из супружеской жизни, нравы иранского общества и прощение. Идеальные отношения Эмада и Раны подвергаются испытанию, когда их дом становится местом преступления: неизвестный напал на девушку и жизнь пары становится все больше похожа на детективный триллер.
«Тони Эрдманн» / Toni Erdmann
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Эксцентричная драмеди Марен Аде по ее собственному сценарию высмеивает и буржуазию, и европейские ценности. В России в прокат она вышла только в феврале. Экс-учитель музыки Винфред, решает наладить отношения с дочерью, серьезным бизнес-консультантом престижной корпорации. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эпатажного предпринимателя Тони Эрдманна. Странными выходками Винфред надеется изменить представление дочери о жизни.
«Манчестер у моря» / Manchester by the Sea
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Во время проб фильма младший брат Бэна Аффлека Кэйси настолько филигранно исполнил роль бегущего от прошлого сантехника, что обошел в кастинге его лучшего друга – Мэтта Дэймона. И даже выиграл приз за лучшую мужскую роль на скандальном «Оскаре»-2017. В России картину показали уже после оскаровского триумфа. После внезапной смерти брата Ли назначен опекуном племянника-подростка и вынужден вернуться в родной город, в котором с ним когда-то произошла трагедия.
«Прочь» / Get Out
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Комик Джорждан Пил решил снять хоррор о межрасовых отношениях, неожиданно ставший кассовой сенсацией в США. Чернокожий молодой человек едет знакомиться с родителями своей девушки – белой костью из элитного общества. Но представление маме и папе оказывается лишь поводом для его приезда в уединенный загородный дом.
«Манифесто» / Manifesto
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Дерзкий фильм-бенефис Кейт Бланшетт, больше похожий на видеоарт. Актриса поочередно перевоплощается в 13 героев, озвучивающих самые знаменитые манифесты в истории искусства XX века. Ее персонажи – учительница в начальной школе, ведущая новостей и бездомный со свалки, ее тексты – слова Малевича, Джармуша, Кандинского, Годара и многих других.
«Дюнкерк» / Dunkirk
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Впервые в своей карьере Кристофер Нолан взялся за картину, основанную на реальных исторических событиях: сам написал сценарий (как и в легендарном «Начале») и утвердил на главные роли Тома Харди, Киллиана Мерфи и участника бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлса (которому пришлось оплатить телохранителя из-за бурного внимания несовершеннолетних поклонниц его творчества). Кому-то фильм показался шедевром, кому-то – скучным и затянутым. Сотни тысяч солдат британских и союзных войск во время Второй мировой войны оказываются окружены противником. Они пойманы в ловушку на пляже, за ними – море, а тиски врага сжимаются все сильнее.
«Роковое искушение» / The Beguiled
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В ироничном ремейке вестерна 1970-х Колин Фаррелл в роли раненого офицера-северянина с легкой руки Софии Копполы оказывается под сенью девушек-южан — в похожем на рай уединенном пансионе-особняке (успевшем также стать локацией для съемок презентации альбома Lemonade Бейонсе) под руководством Николь Кидман и Кирстен Данст.
«Ветреная река» / Wind River
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Тягучий (и по-своему нежный) канадо-англо-американский триллер про таинственные убийства несовершеннолетних девушек в снежном штате Вайоминг. Картина участвовала во второй по важности каннской программе «Особый взгляд», и даже принесла Тейлору Шеридану приз за лучшую режиссеру. В индейской резервации «Ветреная река» егерь находит изувеченное тело девушки. Спешно прибывшая на место преступления хрупкий агент ФБР (Элизабет Олсен) вместе с лесничем начинают вести расследование.
«Малыш на драйве» / Baby Driver
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Бодрый боевик Эдгара Райта с погонями, гангстерами и эффектной музыкой. Энсел Элгорт, сыгравший заглавную роль чистого сердцем водителя мафии, вполне заслуженно получил номинацию на «Золотой глобус».
«Квадрат» / The Square
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Абсурдистский юмор картины шведа Рубена Эстлунда (дебютировавшего, кстати, тринадцать лет назад на Московском кинофестивале) так очаровал председателя каннского жюри Педро Альмодовара, что тот присудил ей «Золотую пальмовую ветвь», лишив главного приза фаворита прессы — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Куратор музея современного искусства Кристиан (датчанин Клас Банг) пытается быть идеальным гражданином, отцом и профессионалом: водит электрокар, постоянно видится с двумя дочерьми, корректен и вежлив на работе. Но все меняется, когда у него посреди улицы крадут бумажник и смартфон. К слову, эпизод основан на реальных событиях: именно описанным в картине способом телефона как-то лишился сам режиссер Эстлунд.
«мама!» / mother!
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Самый интригующий проект года — притворяющийся хоррором фильм Даррена Аронофски — его название пишется со строчной буквы, в касте — Хавьера Бардем и Дженнифер Лоуренс, а в референсах — «Ребенка Розмари» и «Ужас Амитивилля». Картину освистали на Венецианском кинофестивале, тем интереснее оценить ее лично. Герои Бардема и Лоуренс поселяются в уединенном доме, в который однажды приходят незваные гости (Мишель Пфайффер и Эд Харрис).
«Хорошее время» / Good Time
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Бодрый триллер с Робертом Паттинсоном был отмечен на Каннском кинофестивале призом за «Лучшую музыку». Ее, к слову, написал Дэниэл Лопатин, скрывающийся под псевдонимом Oneohtrix Point Never, — сын выходцев из СССР. Чтобы оплатить счета, Конни решает ограбить банк, взяв в напарники своего страдающего умственными расстройствами брата.
«О теле и душе» / Testről és Lélekről
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Венгерский фильм-победитель Берлинского кинофестиваля этого года о двух работниках скотобойни, которые вдруг начинают видеть одни ите же сны. Общая сновидческая картина мира, конечно, не может не способствовать их сближению.
«Двуличный любовник» / L'amant double
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Снимая многочисленные эротические сцены триллера об отношениях психоаналитика и его пациентки, Франсуа Озон подробно обсуждал с утонченной Мариной Вакт и любимцем братьев Дарденн Жереми Ренье каждое движение на бумажных раскадровках – получилось чувственно, интригующе и, как и всегда у французского классика, иронично.
«По ту сторону надежды» / Toivon tuolla puolen
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Аки Каурисмяки, ставший лучшим режиссером этого года на Берлинале, в фирменном эксцентрично-трагикомичном стиле вновь чествует маленького человека и гуманистические ценности – на это раз в истории дружбы финского коммивояжера и сирийского беженца-нелегала.
«Зови меня своим именем» / Call me by your name
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Хотя толком в прокат в России нежная картина Лука Гуаданьино (автора «Большого всплеска») о воспитании чувств и взрослении толком не выходила, она уже успела стать культовой. Растущий среди античных скульптур и музыки Баха 17-летний Элио влюбляется в Оливера – студента его отца-профессора.
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