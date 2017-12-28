От «Ла-Ла Ленда» до «Бегущего по лезвию»: 20 лучших зарубежных фильмов года

«Патерсон» / Paterson

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Медитативная ода поэтичности прозаичного с идолом миллениалов Адамом Драйвером в главной (или заглавной) роли. Визуально безупречный двухчасовой экзерсис о том, что стихи растут из любого сора, а человек слаб, смешон и конечен (тем и прекрасен). Водитель автобуса по имени Патерсон в городе под названием Патерсон ведет кантовский (или биллмюррейевский в «Дне сурка») образ жизни: ежедневно совершает сходный набор действий, включая написание поэм. Если настроиться на неспешный, как автобус под управлением Патерсона, ритм картины, повторения превратятся в цикличность, обретут смысл, и выведут к четвертому измерению — а это, конечно, время. В нем, наложенном пусть даже на такое трехмерное пространство, как провинциальный Патерсон, и есть вдохновение.