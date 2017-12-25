Вышел трейлер фильма «Я худею» со Шнуровым, Бортич и Горбачевой

Вышел трейлер картины «Я худею», в которой снялись Александра Бортич, Сергей Шнуров и Ирина Горбачева. По сюжету девушка по имени Аня (Бортич) расстается с молодым человеком из-за чрезмерной любви к еде. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она собирается похудеть и обрести новую любовь.

Примечательно, что для съемок картины актриса Александра Бортич не использовала никакие накладки или грим, а на самом деле набрала 20 кг, а потом сбросила их.

Режиссером фильма стал Алексей Нужный, известный по сериалу «Ольга». Ожидается, что премьера картины в России пройдет 8 марта.