Вышел трейлер фильма «Тоня против всех» с Марго Робби

Вышел русскоязычный трейлер черной комедии-байопика «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли. Сюжет картины рассказывает о чемпионке США по фигурному катанию Тони Хардинг.

Она является одной из самых скандально известных фигуристок планеты - помимо своих спортивных успехов, Хардинг запомнилась тем, что на чемпионате США по фигурному катанию 1994 года ее бывший муж Тони Джефф Гиллоули и телохранитель Шоун Экардт подговорили некоего Шейна Стэнта сломать правую ногу её ближайшей конкурентке Нэнси Керриган, дабы лишить ту возможности соревноваться.

Режиссером картины выступил Крейг Гиллеспи. В России премьера фильма ожидается 8 февраля 2018 года.