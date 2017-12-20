Актеры из «Иронии судьбы» прокомментировали отказ Первого канала от фильма

Сыгравшие главные роли в советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» актеры Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Валентина Талызина поддержали отказ Первого канала от трансляции культового фильма вечером 31 декабря.

«То, что „Иронию судьбы“ не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — рассказал исполнитель роли Жени Лукашина Андрей Мягков в интервью телеканалу «360».

На вопрос, не пора ли российскому кинематографу предложить зрителям новый новогодний кинохит, он ответил утвердительно, однако отметил, что это некому сделать. «Это не от поры зависит. Это зависит от таланта режиссера, которого, к несчастью, уже нет», — сказал актер. Барбара Брыльска, сыгравшая Надю, рассказала, что в Польше фильм с Новым годом не связан. «У нас тоже не всегда показывают», — сказала актриса. Валентина Талызина, исполнившая роль Вали, подруги главной героини, отнеслась к новости по-философски. «Ну не покажут — значит, не покажут. Надо было когда-то сделать конец», — отметила актриса.

Зрители смогут насладиться фильмом в любом случае, заявил ФАН кинокритик Тимур Алиев. Киновед Кирилл Разлогов, в свою очередь, считает такой переход симптомом того, что фильм покидает «святое место». Он назвал попытки других картин конкурировать с классической «Иронией судьбы» безуспешными: по его мнению, место этой картины пыталась занять франшиза «Елки», которая, впрочем, и сейчас не оставляет попыток. В целом появление другого столь же культового фильма предсказать довольно трудно.

О переносе показа фильма с Первого канала на «Россию 1» стало известно во вторник. В пресс-службе Первого канала заявили, что это связано с договоренностями с киноконцерном «Мосфильм» — владельцем прав на картину. Вместо «Иронии судьбы» телезрители Первого канала увидят киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». Канал также будет транслировать только сиквел «Ирония судьбы. Продолжение» режиссера Тимура Бекмамбетова. Согласно анонсам, «Иронию судьбы» 31 декабря покажет в дневное время «Россия-1». «Ирония судьбы, или С легким паром» — фильм Эльдара Рязанова 1975 года. С начала 1990-х годов картину перед Новым годом показывали разные каналы (НТВ, ТВ Центр, ТВ-6). Право транслировать картину в преддверии праздника закрепилось за Первым каналом в 2007 году.

По материалам «ДП»