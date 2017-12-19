Кира Найтли в роли Феи Драже в трейлере фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

Компания Disney опубликовала в своем Youtube-канале трейлер картины «Щелкунчик и четыре королевства», режиссера Лассе Халльстрема («Собачья жизнь»). В фильме снялись Кира Найтли, Макензи Фой, Хелен Миррен, Морган Фриман и другие.

Главным саундтреком к картине стал «Танец феи Драже» из балета Петра Чайковского, Судя по трейлеру, в фильме также будет много балета. Премьера фильма ожидается 2 ноября 2018 года.