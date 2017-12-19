Сандра Баллок и Рианна грабят Met Gala в трейлере «Восьми подруг Оушена»
В сети появился трейлер картины «Восемь подруг Оушена», в которой снялся целый звездный десант из Сандры Буллок, Кейт Бланшетт, Рианны, Энн Хэтэуэй, Хелены Бонэм-Картер и других актрис.
По сюжету женская банда собирается украсть бриллиантовое ожерелье на церемонии Met Gala. Режиссером картины выступил Гэри Росс. Также в фильме появится российская теннисистка Мария Шарапова и одна из ее главных соперниц Серена Уилльямс.
Ожидается, что в прокат новая картина выйдет летом 2018 года.
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