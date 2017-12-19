Сандра Баллок и Рианна грабят Met Gala в трейлере «Восьми подруг Оушена»

По сюжету женская банда собирается украсть бриллиантовое ожерелье на церемонии Met Gala. Режиссером картины выступил Гэри Росс. Также в фильме появится российская теннисистка Мария Шарапова и одна из ее главных соперниц Серена Уилльямс.

Ожидается, что в прокат новая картина выйдет летом 2018 года.