Вышел трейлер нового фильма о Дэвиде Боуи

Телеканал HBO снял документальный фильм «David Bowie: The Last Five Years». Лента рассказывает об эволюции его творчества и последних работах музыканта – альбомах «The Next Day» и «Blackstar». В фильме также присутствуют интервью с коллегами Боуи и архивные съемки. 

Ожидается, что картину покажут 8 января - в день рождения музыканта. Напомним, Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание — он боролся с ним на протяжении полутора лет.


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