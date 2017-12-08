Самые характерные роли Алисы Фрейндлих в кино

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«Любить» В поэтичном фильме-альманахе Михаила Калика, художественные новеллы отделяются друг от друга кадрами документальной хроники, а эпиграфом к ним служат цитаты из «Песни песней». В одной из них Алиса Бруновна стала кондукторшей ленинградского трамвая Аней, которую случайный попутчик спасает от самоубийства.