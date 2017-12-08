Самые характерные роли Алисы Фрейндлих в кино
Сегодня Алисе Бруновне Фрейндлих, символу петербургской интеллигентности, исполняется 83 года. Мы вспомнили четыре самых необычных образа, созданных нашей любимой актрисой в кино: от начальницы Людмилы Прокофьевны до экс-примы Белецкой.
|
1
|
«Любить»
В поэтичном фильме-альманахе Михаила Калика, художественные новеллы отделяются друг от друга кадрами документальной хроники, а эпиграфом к ним служат цитаты из «Песни песней». В одной из них Алиса Бруновна стала кондукторшей ленинградского трамвая Аней, которую случайный попутчик спасает от самоубийства.
|
2
|
«Сталкер»
В экранизации Андреем Тарковским повести братьев Стругацких Фрейндлих сыграла всепонимающую жену Сталкера: он водит в Зону сомнительных личностей, она – ждет его возвращения, рассказывая, какой он прекрасный человек.
|
3
|
«Служебный роман»
Лирическая комедия Эльдара Рязанова о женщине-начальнике (фильму в этом году исполнилось 40 лет) превратила Алису Бруновну в икону стиля и ролевую модель для миллионов советских женщин.
|
4
|
«Большой»
Готовясь к роли экс-примы Большого театра у Валерия Тодоровского Алиса Фрейндлих посещала хореографические занятия в Вагановском училище – чтобы подсмотреть, как педагоги муштруют юных балерин.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.