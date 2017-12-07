20 лучших фильмов декабря

«Счастливого дня смерти» / Happy Death Day

Когда: с 7 декабря

Трейлер: здесь

Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова, ей нужно разгадать, кто же решил ее убить.