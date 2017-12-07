20 лучших фильмов декабря

Байопик о теннистке-бисексуалки с Эммой Стоун, драма о вокальных успехах надсмотрщицы женской колонии, а также перезапуск франшиз «Елок» и «Звездных войн» – мы выбрали картины, которые точно скрасят холодные зимние вечера.

«Счастливого дня смерти» / Happy Death Day

Когда: с 7 декабря

Трейлер: здесь

Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова, ей нужно разгадать, кто же решил ее убить.

«Битва полов» / Battle of the Sexes

Когда: с 7 декабря

Трейлер: здесь

Снятый как оммаж 1970-м духоподъемный байопик о теннисистке-бисексуалке Билли Джин Кинг (Эмма Стоун), которая сражается на корте с экс-чемпионом Умбилдона и главным сексистом от спорта Бобби Риггсом (Стив Каррел), – отличное завершение киногода, магистральными темами которого стали кейс Харви Вайнштейна и борьба за права женщин.

«За пропастью во ржи» / Rebel in the Rye

Когда: с 7 декабря

Трейлер: здесь

Джером Сэлинджер запрещал экранизировать свои романы, но наложить «вето» на биографию не додумался – так, нам на радость, появился байопик о писателе с британским красавичком Николасом Холтом и опальным Кевином Спейси в главных ролях.

«Жги!»

Когда: с 7 декабря

Трейлер: здесь

Сериальный актер Кирилл Плетнев посвятил свой режиссерский дебют вокально одаренной надсмотрщице женской колонии (ее играет Инга Оболдина), участвующей в телевизионном талант-шоу, и так им вдохновился, что в реальной жизни отправил участвовать в «Голосе» жену — Нино Нинидзе.

«По ту сторону надежды» / Toivon tuolla puolen

Когда: с 7 декабря

Трейлер: здесь

Аки Каурисмяки, ставший лучшим режиссером этого года на Берлинале, в фирменном эксцентрично-трагикомичном стиле вновь чествует маленького человека и гуманистические ценности – на это раз в истории дружбы финского коммивояжера и сирийского беженца-нелегала.

«Чего хочет Джульетта» / L'embarras du choix

Когда: с 7 декабря

Трейлер: здесь

Типичная французская комедия Эрика Лавэна – а-ля Бриджит Джонс – о героине слегка за 30, которая не умеет принимать взрослые (или какие-либо другие) решения: от того, что надеть до блюда в ресторане. Но когда в ее жизни появляются сразу два мужчины, ей впервые придется сделать самостоятельный выбор.

«Очень плохие мамочки-2» / A Bad Moms Christmas

Когда: с 7 декабря

Трейлер: здесь

Сиквел хита 2016 года с Милой Кунис. В первой части Эми с подругами отрывались после измены мужа, в новой ленте они попытаются пережить Рождество под неусыпном контролем своих властных мам, способных испортить любой праздник. 

 

«Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств» / Exhibition on Screen: David Hockney at the Royal Academy of Arts

Когда: с 12 декабря

Трейлер: здесь

Картина-оммаж британскому мэтру поп-арта, художнику Дэвиду Хокни, основанная на серии его интервью режиссеру Филу Грабски и двух персональных выставках-блокбастерах в Королевской академией художеств в Лондоне в 2012-м и 2016-м. Если вы не видели их вживую, культурный пробел можно восполнить в кино.

«Звёздные Войны: Последние джедаи» / Star Wars: The Last Jedi

Когда: с 14 декабря

Трейлер: здесь

По традиции студии Lucasfilm, оберегающей зрителей от спойлеров, о картине известно немногое. В восьмой части культовой франшизы (и второй в перезапущенной трилогии) события будут разворачиваться после гибели Хана Соло. Рей (Дэйзи Ридли) обнаруживает в себе пробуждение Силы, а Кайло Рен (Адам Драйвер) перешел на Темную сторону. Картина стала последним фильмом актрисы Кэрри Фишер – исполнительница роли Леи ушла из жизни год назад.

«Виктория и Абдул» / Victoria & Abdul

Когда: с 14 декабря

Трейлер: здесь

Режиссер «Филомены» и «Опасных связей» Стивен Фриза снял вольный байопик о королеве Виктории с Джуди Денч в главной роли. Картина посвящена неожиданной дружбе 80-летней главы Великобритании и индийского слуги Абдула Карима.

«Полуночный человек» / The Midnight Man

Когда: с 14 декабря

Трейлер: здесь

Хоррор с Роберт Инглундом из «Кошмара на улице Вязов» (нет, здесь он не Фредди Крюгер, а доктор) о старинном языческом ритуале, вызывающем «полуночного человека» (это монстр, которые любит играть в кровавые игры и побеждать в них). Фильм – ремейк одноименной ирландской картины 2013 года, чей режиссер Роб Кеннеди выступил в американской адаптации автором сценария.

«Близкие»

Когда: с 14 декабря

Трейлер: здесь

Для своей первой картины «Близкие» (по магистральной для этого киногода теме несчастливых семей) режиссер Ксения Зуева выбрала эстетику Василия Сигарева и Валерии Гай Германики. У последней позаимствовав не только киноязык, но и актрису Надежду Иванову из «Школы», удивительно точную в образе закомплексованной девочки-подростка.

«Девушка с косой»

Когда: с 14 декабря

Трейлер: здесь

Праздничный конкурент франшизы «Елки» – комедия от дочери режиссера Веры Сторожевой Ольги Поповой (в детстве сыгравшей в «Чеховских мотивах» Киры Муратовой). Жильцы одного столичного дома пытаются выжить в канун Нового года – рядом с ним уже разгуливает таинственная Девушка с косой.

«Санта и компания» / Santa & Cie

Когда: с 14 декабря

Трейлер: здесь

Новогодняя семейная французская комедия (а что еще выпускать в декабре) с Одри Тоту и экс-супругой Луи Гарреля Голшифте Фарахани. Чтобы вылечить заболевших эльфов и успеть приготовить подарки, Санта (его играет сам режиссер картины Ален Шаба) отправляется на Землю. Правда, там никто не верит в его существование.

«Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle

Когда: с 21 декабря

Трейлер: здесь

В сиквеле культовой картины 1995 года подростки попадают не в настольную, а видеоигру. Чтобы вернуться домой, им предстоит пройти миссию в джунглях, играя за коротышку, воительницу-амазонку, профессора и силача. Фильм посвятили памяти актера Робина Уильямса.

«Елки новые»

Когда: с 21 декабря

Трейлер: здесь

Одну из новелл праздничной франшизы снимал режиссер «Горько!» Жора Крыжовников, позвав участвовать любимых актеров: от жены Юлии Александровой до звезды «Реальных пацанов» Валентины Мазуниной и Дмитрия Нагиева.

«Фердинанд» / Ferdinand

Когда: с 21 декабря

Трейлер: здесь

Анимационная картина от создателей «Рио» и «Ледникового периода» о добродушном быке-пацифисте, который по ошибке был выбран для участия в корриде. Фильм основан на книге Манро Лифа «История Фердинанда».

«Вечеринка» / The Party

Когда: с 21 декабря

Трейлер: здесь

Будто написанная Вуди Алленом (на самом деле нет) черно-белая комедия с Киллианом Мерфи об одной неудачной дружеской пирушке в этом году претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

«Движение вверх»

Когда: с 28 декабря

Трейлер: здесь

Баскетбольный ответ хоккейной «Легенде № 17» – картина о победе сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, к которой ее привел новый бескомпромиссный тренер (Владимир Машков).

«Молодая женщина» / Jeune femme

Когда: с 28 декабря

Трейлер: здесь

Фильм-участник каннской параллельной программы «Особый взгляд» выиграл на фестивале приз за лучший дебют. После долгих лет скитаний Паула возвращается в Париж с любимой кошкой и пытается начать жизнь сначала.

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