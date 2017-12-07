20 лучших фильмов декабря
Байопик о теннистке-бисексуалки с Эммой Стоун, драма о вокальных успехах надсмотрщицы женской колонии, а также перезапуск франшиз «Елок» и «Звездных войн» – мы выбрали картины, которые точно скрасят холодные зимние вечера.
«Счастливого дня смерти» / Happy Death Day
Когда: с 7 декабря
Трейлер: здесь
Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова, ей нужно разгадать, кто же решил ее убить.
«Битва полов» / Battle of the Sexes
Когда: с 7 декабря
Трейлер: здесь
Снятый как оммаж 1970-м духоподъемный байопик о теннисистке-бисексуалке Билли Джин Кинг (Эмма Стоун), которая сражается на корте с экс-чемпионом Умбилдона и главным сексистом от спорта Бобби Риггсом (Стив Каррел), – отличное завершение киногода, магистральными темами которого стали кейс Харви Вайнштейна и борьба за права женщин.
«За пропастью во ржи» / Rebel in the Rye
Когда: с 7 декабря
Трейлер: здесь
Джером Сэлинджер запрещал экранизировать свои романы, но наложить «вето» на биографию не додумался – так, нам на радость, появился байопик о писателе с британским красавичком Николасом Холтом и опальным Кевином Спейси в главных ролях.
«Жги!»
Когда: с 7 декабря
Трейлер: здесь
Сериальный актер Кирилл Плетнев посвятил свой режиссерский дебют вокально одаренной надсмотрщице женской колонии (ее играет Инга Оболдина), участвующей в телевизионном талант-шоу, и так им вдохновился, что в реальной жизни отправил участвовать в «Голосе» жену — Нино Нинидзе.
«По ту сторону надежды» / Toivon tuolla puolen
Когда: с 7 декабря
Трейлер: здесь
Аки Каурисмяки, ставший лучшим режиссером этого года на Берлинале, в фирменном эксцентрично-трагикомичном стиле вновь чествует маленького человека и гуманистические ценности – на это раз в истории дружбы финского коммивояжера и сирийского беженца-нелегала.
«Чего хочет Джульетта» / L'embarras du choix
Когда: с 7 декабря
Трейлер: здесь
Типичная французская комедия Эрика Лавэна – а-ля Бриджит Джонс – о героине слегка за 30, которая не умеет принимать взрослые (или какие-либо другие) решения: от того, что надеть до блюда в ресторане. Но когда в ее жизни появляются сразу два мужчины, ей впервые придется сделать самостоятельный выбор.
«Очень плохие мамочки-2» / A Bad Moms Christmas
Когда: с 7 декабря
Трейлер: здесь
Сиквел хита 2016 года с Милой Кунис. В первой части Эми с подругами отрывались после измены мужа, в новой ленте они попытаются пережить Рождество под неусыпном контролем своих властных мам, способных испортить любой праздник.
«Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств» / Exhibition on Screen: David Hockney at the Royal Academy of Arts
Когда: с 12 декабря
Трейлер: здесь
Картина-оммаж британскому мэтру поп-арта, художнику Дэвиду Хокни, основанная на серии его интервью режиссеру Филу Грабски и двух персональных выставках-блокбастерах в Королевской академией художеств в Лондоне в 2012-м и 2016-м. Если вы не видели их вживую, культурный пробел можно восполнить в кино.
«Звёздные Войны: Последние джедаи» / Star Wars: The Last Jedi
Когда: с 14 декабря
Трейлер: здесь
По традиции студии Lucasfilm, оберегающей зрителей от спойлеров, о картине известно немногое. В восьмой части культовой франшизы (и второй в перезапущенной трилогии) события будут разворачиваться после гибели Хана Соло. Рей (Дэйзи Ридли) обнаруживает в себе пробуждение Силы, а Кайло Рен (Адам Драйвер) перешел на Темную сторону. Картина стала последним фильмом актрисы Кэрри Фишер – исполнительница роли Леи ушла из жизни год назад.
«Виктория и Абдул» / Victoria & Abdul
Когда: с 14 декабря
Трейлер: здесь
Режиссер «Филомены» и «Опасных связей» Стивен Фриза снял вольный байопик о королеве Виктории с Джуди Денч в главной роли. Картина посвящена неожиданной дружбе 80-летней главы Великобритании и индийского слуги Абдула Карима.
«Полуночный человек» / The Midnight Man
Когда: с 14 декабря
Трейлер: здесь
Хоррор с Роберт Инглундом из «Кошмара на улице Вязов» (нет, здесь он не Фредди Крюгер, а доктор) о старинном языческом ритуале, вызывающем «полуночного человека» (это монстр, которые любит играть в кровавые игры и побеждать в них). Фильм – ремейк одноименной ирландской картины 2013 года, чей режиссер Роб Кеннеди выступил в американской адаптации автором сценария.
«Близкие»
Когда: с 14 декабря
Трейлер: здесь
Для своей первой картины «Близкие» (по магистральной для этого киногода теме несчастливых семей) режиссер Ксения Зуева выбрала эстетику Василия Сигарева и Валерии Гай Германики. У последней позаимствовав не только киноязык, но и актрису Надежду Иванову из «Школы», удивительно точную в образе закомплексованной девочки-подростка.
«Девушка с косой»
Когда: с 14 декабря
Трейлер: здесь
Праздничный конкурент франшизы «Елки» – комедия от дочери режиссера Веры Сторожевой Ольги Поповой (в детстве сыгравшей в «Чеховских мотивах» Киры Муратовой). Жильцы одного столичного дома пытаются выжить в канун Нового года – рядом с ним уже разгуливает таинственная Девушка с косой.
«Санта и компания» / Santa & Cie
Когда: с 14 декабря
Трейлер: здесь
Новогодняя семейная французская комедия (а что еще выпускать в декабре) с Одри Тоту и экс-супругой Луи Гарреля Голшифте Фарахани. Чтобы вылечить заболевших эльфов и успеть приготовить подарки, Санта (его играет сам режиссер картины Ален Шаба) отправляется на Землю. Правда, там никто не верит в его существование.
«Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle
Когда: с 21 декабря
Трейлер: здесь
В сиквеле культовой картины 1995 года подростки попадают не в настольную, а видеоигру. Чтобы вернуться домой, им предстоит пройти миссию в джунглях, играя за коротышку, воительницу-амазонку, профессора и силача. Фильм посвятили памяти актера Робина Уильямса.
«Елки новые»
Когда: с 21 декабря
Трейлер: здесь
Одну из новелл праздничной франшизы снимал режиссер «Горько!» Жора Крыжовников, позвав участвовать любимых актеров: от жены Юлии Александровой до звезды «Реальных пацанов» Валентины Мазуниной и Дмитрия Нагиева.
«Фердинанд» / Ferdinand
Когда: с 21 декабря
Трейлер: здесь
Анимационная картина от создателей «Рио» и «Ледникового периода» о добродушном быке-пацифисте, который по ошибке был выбран для участия в корриде. Фильм основан на книге Манро Лифа «История Фердинанда».
«Вечеринка» / The Party
Когда: с 21 декабря
Трейлер: здесь
Будто написанная Вуди Алленом (на самом деле нет) черно-белая комедия с Киллианом Мерфи об одной неудачной дружеской пирушке в этом году претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.
«Движение вверх»
Когда: с 28 декабря
Трейлер: здесь
Баскетбольный ответ хоккейной «Легенде № 17» – картина о победе сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, к которой ее привел новый бескомпромиссный тренер (Владимир Машков).
«Молодая женщина» / Jeune femme
Когда: с 28 декабря
Трейлер: здесь
Фильм-участник каннской параллельной программы «Особый взгляд» выиграл на фестивале приз за лучший дебют. После долгих лет скитаний Паула возвращается в Париж с любимой кошкой и пытается начать жизнь сначала.
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