20 лучших фильмов декабря

«Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств» / Exhibition on Screen: David Hockney at the Royal Academy of Arts

Когда: с 12 декабря

Трейлер: здесь

Картина-оммаж британскому мэтру поп-арта, художнику Дэвиду Хокни, основанная на серии его интервью режиссеру Филу Грабски и двух персональных выставках-блокбастерах в Королевской академией художеств в Лондоне в 2012-м и 2016-м. Если вы не видели их вживую, культурный пробел можно восполнить в кино.