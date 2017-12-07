Последний сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году

Актриса «Игры престолов» Софи Тернер (Санса Старк) проговорилась в интервью журналу Variety, что заключительный восьмой сезон сериала выйдет в 2019 году.

Она рассказала о личных ожиданиях от следующего года, в том числе о выходе продолжения франшизы «Люди Икс» — картине «Темный Феникс» и добавила, что восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году, а «Темный Феникс» — в ноябре 2018 года.

Ранее представители шоураннера — канала HBO — неопределенно высказывались о дате премьеры последней части фэнтези-саги. Они говорили как про 2018, так и про 2019 год. Однако точно известно, что в восьмом сезоне будет шесть, вместо традиционных десяти серий.

В августе этого года Джордж Мартин - автор саги «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сериала HBO «Игра престолов», прибыл в Выборг, где прогулялся по замку и осмотрел рыцарские доспехи.