Вышел трейлер заключительной серии четвертого сезона «Черного зеркала»

Режиссером серии стал Тоби Хейнс («Доктор Кто», «Шерлок»). В ней снялись Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Кристина Милиоти («Как я встретил вашу маму»), Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада») и другие.