Вышел трейлер заключительной серии четвертого сезона «Черного зеркала»

Netflix опубликовал трейлер заключительной серии четвертого сезона сериала «Черное зеркало». Эпизод получил название «U.S.S. Callister» и снят в стилистике «Звездного пути» (Star Trek). 

Режиссером серии стал Тоби Хейнс («Доктор Кто», «Шерлок»). В ней снялись Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Кристина Милиоти («Как я встретил вашу маму»), Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада») и другие.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также