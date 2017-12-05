Вышел трейлер заключительной серии четвертого сезона «Черного зеркала»
Netflix опубликовал трейлер заключительной серии четвертого сезона сериала «Черное зеркало». Эпизод получил название «U.S.S. Callister» и снят в стилистике «Звездного пути» (Star Trek).
Режиссером серии стал Тоби Хейнс («Доктор Кто», «Шерлок»). В ней снялись Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Кристина Милиоти («Как я встретил вашу маму»), Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада») и другие.
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