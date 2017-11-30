Появился первый трейлер «Марии Магдалины» с Руни Мара и Хоакином Фениксом

Вышел первый трейлер фильма «Мария Магдалина», рассказывающего историю одной из самых загадочных библейских фигур. По сюжету картины, Мария (Руни Мара), бросив вызов предрассудкам своего времени, оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета (Хоакин Феникс).