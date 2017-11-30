Появился первый трейлер «Марии Магдалины» с Руни Мара и Хоакином Фениксом
Вышел первый трейлер фильма «Мария Магдалина», рассказывающего историю одной из самых загадочных библейских фигур. По сюжету картины, Мария (Руни Мара), бросив вызов предрассудкам своего времени, оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета (Хоакин Феникс).
В России премьера картины ожидается 5 апреля 2018 года. Режиссером ленты выступил Гарт Дэвис («Лев», сериал «Вершина озера»). Помимо Руни Мара и Хоакина Феникса в фильме снялись номинант премии «оскар» Чиветель Эджиофор и Тахар Рахим.
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