Дмитрий Нагиев рассказывает, как выжить в лесу в трейлере новых «Елок»

Вышел трейлер российской комедии «Елки новые», который выйдет 21 декабря. Это шестая часть серии новогодних картин. В новом фильме уже по традиции снялись Иван Ургант и Сергей Светлаков. К ним присоединился Дмитрий Нагиев, который, судя по видео, будет показывать как выжить в лесу.