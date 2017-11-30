Дмитрий Нагиев рассказывает, как выжить в лесу в трейлере новых «Елок»

Вышел трейлер российской комедии «Елки новые», который выйдет 21 декабря. Это шестая часть серии новогодних картин. В новом фильме уже по традиции снялись Иван Ургант и  Сергей Светлаков. К ним присоединился Дмитрий Нагиев, который, судя по видео, будет показывать как выжить в лесу. 

«Елки новые» сняли четыре режиссера:  Жора Крыжовников, Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский и Алексей Нужный. Помимо Урганта, Нагиева и Светлакова в фильме снялись Сергей Пускепалис, Елена Яковлева и Екатерина Климова.


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