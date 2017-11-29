Кинокритики назвали 35 лучших комедий XXI века

Кинокритики издания Collider составили список из 35 лучших комедийных фильмов, вышедших на экраны за последние 17 лет. В рейтинг вошли также три мультфильма: «Лего. Фильм», «Отряд „Америка“: Всемирная полиция» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».

В список попали сразу три ленты британского режиссера Эдгара Райта — «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех». Среди самых свежих киноновинок рейтинга оказались супергеройский «Тор: Рагнарек» и ситуативная комедия «Девичник в Вегасе». Упоминаются в рейтинге комедийные драмы «Милая Фрэнсис» и «Залечь на дно в Брюгге». Одними из лучших комедий стали псевдодокументальные фильмы «Борат», «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» и «Реальные упыри». Также места в списке заняли такие комедии первых годов XX века, как «Победители шоу» Кристофера Геста, «Жаркое американское лето» Дэвида Уэйна и «Бабба Хо-Теп» Дона Коскарелли.