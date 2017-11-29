Кинокритики назвали 35 лучших комедий XXI века
Кинокритики издания Collider составили список из 35 лучших комедийных фильмов, вышедших на экраны за последние 17 лет. В рейтинг вошли также три мультфильма: «Лего. Фильм», «Отряд „Америка“: Всемирная полиция» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
В список попали сразу три ленты британского режиссера Эдгара Райта — «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех». Среди самых свежих киноновинок рейтинга оказались супергеройский «Тор: Рагнарек» и ситуативная комедия «Девичник в Вегасе». Упоминаются в рейтинге комедийные драмы «Милая Фрэнсис» и «Залечь на дно в Брюгге». Одними из лучших комедий стали псевдодокументальные фильмы «Борат», «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» и «Реальные упыри». Также места в списке заняли такие комедии первых годов XX века, как «Победители шоу» Кристофера Геста, «Жаркое американское лето» Дэвида Уэйна и «Бабба Хо-Теп» Дона Коскарелли.
Среди фильмов, которые были выпущены в начале «нулевых», эксперты отметили картины «Школа рока» (2004), «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004) и «Дрянные девчонки» (2004). В рейтинге также заявлены «Поцелуй навылет», «Сорокалетний девственник», «Идиократия», «Сводные братья», «Информатор!», «Убойные каникулы», «Мачо и ботан» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».
В августе BBC Culture назвала 100 величайших комедий всех времен. Рейтинг возглавил фильм 1959 года «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро в главной роли. Вторую строчку занял фильм «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» 1964 года Стэнли Кубрика. В пятерку вошли «Энни Холл» (1977) Вуди Аллена, «День сурка» (1993) с Биллом Мюрреем и «Утиный суп» (1933).
По материалам «ДП»
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